El emblemático tema de la banda de los hermanos Gallagher -que data de 1995- se posiciona en el primer puesto de la lista de las 300 canciones más escuchadas en el Reino Unido de los años 70, 80 y 90, elaborada por la Official Charts Company.

La batalla del britpop (Oasis Vs Blur) protagonizó el mundo de la música en la década de los 90. Ahora, Greatest Hits Radio reveló quién ganó la guerra y son los mejores de Manchester, Oasis.

No sólo su icónica canción llegó al número 1, sino que fue una de las ocho canciones que se incluyeron en la lista para ellos. Por el contrario, Blur sólo consiguió dos entradas en la lista, con “Song 2” en el número 100 y “Parklife” en el número 200.

El recuento, que se emitió cada día durante la semana pasada, mostró las 300 canciones que resistieron la prueba del tiempo desde su lanzamiento en los años 70, 80 y 90, ya que fueron escuchadas por las nuevas generaciones de amantes de la música.”

“Wonderwall” -una canción que Robson & Jerome apartaron del primer puesto en 1995 con “I Believe”- se situó en el número 1 con 280.870.000 streams. Por su parte, “Bohemian Rhapsody” de Queen (248.210.000 streams) se situó en el número 2 y “Africa” de Toto en el número 3 con 218.290.000 streams.

Noel Gallagher recibió la noticia con modestia: “¿Me sorprende ver Wonderwall en la cima de esta lista? No. Los dos primeros álbumes de Oasis y todos sus grandes éxitos suelen estar en lo alto de estas listas de las mejores canciones de todos los tiempos. Dicho esto, cada vez que toco Wonderwall, la casa se derrumba y no puedo explicarlo: es algo mágico, una cosa mágica, mágica. Aunque preferiría tener Don’t Look Back In Anger ahí, francamente, mejor voz principal…”

El cofundador de Toto, David Paich, que coescribió “Africa” con Jeff Porcaro, comparte: “Estoy asombrado de que ‘Africa’ esté en el Top 3 de las listas de streaming – me siento muy honrado. Sé que nuestros fans tienen un deseo insaciable de escuchar la canción una y otra vez, y yo todavía la escucho siempre que está en la radio, ¡aunque la he oído cientos de veces! Yo diría que su éxito en streaming se debe a que los padres que crecieron con ella en los 80 se la pasaron a sus hijos y al hecho de que plataformas como las redes sociales, la televisión y el cine han permitido descubrir muchos clásicos tanto como los nuevos artistas. Weezer hizo una versión de la canción hace apenas cuatro años, así que los jóvenes la redescubren constantemente.”

Si bien la leyenda del rock Queen no llegó al número 1, es el grupo con más canciones en el Top 300: 13 en total, seguidos por Fleetwood Mac, con ocho canciones en la lista. Michael Jackson es el artista en solitario con más entradas (7), seguido de nuestro propio Elton John, que tiene cuatro como artista en solitario y dos como parte de un dúo, con su canción más alta, Tiny Dancer, que por cierto nunca se publicó originalmente como single, en el número 26.

El Top 300 de la cuenta atrás se puede volver a escuchar en línea en greatesthitsradio.co.uk

El Top 20 de las 300 mejores canciones de los años 70, 80 y 90

1. Wonderwall – Oasis (1995)

2. Bohemian Rhapsody – Queen (1975)

3. África – Toto (1982)

4. Don’t Stop Me Now – Queen (1978)

5. Dreams – Fleetwood Mac (1977)

6. Don’t Look Back in Anger – Oasis (1995)

7. Everywhere – Fleetwood Mac (1987)

8. Don’t Stop Believin’ – Journey (1981)

9. I Wanna Dance with Somebody – Whitney Houston (1987)

10. Dancing in the Moonlight – Toploader (1999)

11. The Chain – Fleetwood Mac (1977)

12. Mr Blue Sky – ELO (1977)

13. Iris – Goo Goo Dolls (1998)

14. Smells Like Teen Spirit – Nirvana (1991)

15. Summer of ’69 – Bryan Adams (1984)

16. Take On Me – A-ha (1984)

17. Sweet Child O’ Mine – Guns N Roses (1987)

18. September – Earth, Wind & Fire (1978)

19. Go Your Own Way – Fleetwood Mac (1976)

20. 20. Billie Jean – Michael Jackson (1982)

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –