Los primeros rumores de la PlayStation 6 ya se han dado a conocer. Las filtraciones revelan que la nueva consola de Sony será tres veces más potente que la PS5, cueste 499 dólares (un poco más de 420 euros al cambio, aproximadamente) y empiece a producirse a mediados de 2027 para lanzarse oficialmente a finales del mismo año mencionado. No obstante, parece que la PS6 no vendrá sola, puesto a que vendrá acompañada de una PlayStation 6 portátil.

El youtuber Moore’s Law Is Dead revela en un vídeo que esta consola portátil vendrá equipada con una APU de AMD conocida como ‘Cani’, incorporaría cuatro núcleos Zen 6c más otros dos núcleos de baja potencia para ejecutar el sistema operativo y otras tareas, dispondría de una GPU con 16 unidades de cómputo desarrolladas bajo la arquitectura RDNA 5, tendría 24 o 36 GB de memoria RAM LPDDR5X-8533 y, al igual que la Nintendo Switch, se acoplaría a una base.

Sin duda, esta última característica mencionada haría a la PlayStation 6 una consola más versátil para poder llevarla de lado a lado, teniendo en cuenta que ofrecería un gran rendimiento gracias a la frecuencia de 1.20 GHz en el modo handheld y de 1.65 GHz cuando esté conectada a la base.

Por otro lado, Moore’s Law Is Dead también afirma que la PlayStation 6 portátil sería retrocompatible con juegos de la PS5 y PS4, e incluso incorporará una pantalla táctil, micrófonos duales y respuesta háptica.

Respecto a su comercialización y precio, como hemos mencionado, la fabricación de la PS6 portátil se pondrá en marcha a mediados de 2027 para lanzarse de forma oficial a finales del mismo año por un precio estimado entre 399 y 499 dólares (entre 340 y 425 euros en España, aproximadamente).

¿En qué se diferenciará la PS6 de la PS5?

El diario Engadget indica que la PlayStation 6 estándar será hasta tres veces más potente que la PS5 estándar, tendrá un rendimiento gráfico parecido a una RTX-4080, incluirá un nuevo chip AMD con 8 núcleos Zen 6, dispondrá de una GPU RDNA 5 con 40-48 unidades de cómputo, incluirá una memoria GDDR-7 mucho más rápida, ofrecerá bajo consumo energético (160 W), dispondrá de juegos en 4K a 120 Hz y será retrocompatible con PS4 y PS5.

Sony aumenta el precio de la PlayStation 5, ¿afecta en España la subida?

Sony aumentó los precios de la PlayStation 5 el pasado 21 de agosto. El motivo de la decisión vino dado por el «entorno económico complejo» que está atravesando la compañía, teniendo en cuenta que, a mediados de abril de este año, Sony incrementó el precio de la edición digital de la PlayStation 5 en Europa en respuesta al «contexto del entorno económico desafiante» al que se enfrenta por ‘culpa’ de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

No obstante, es importante mencionar que la subida de agosto no afecta a España, sino a Estados Unidos. Sony compartió en un comunicado oficial la lista de los nuevos precios para la PlayStation 5:

Edición digital de PlayStation: 499.99 dólares (un poco más de 420 euros al cambio, aproximadamente).

PlayStation 5: 549.99 dólares (un poco más de 470 euros al cambio, aproximadamente).

PlayStation 5 Pro: 749.99 dólares (un poco más de 640 euros al cambio, aproximadamente).

