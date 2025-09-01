Catamarca Radio y Televisión y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, invitan a participar el viernes 5 de septiembre desde las 18 de una jornada dedicada al cine independiente y a los procesos de creación audiovisual, en los estudios del canal de la provincia, ubicados en las instalaciones del CAPE.

La actividad incluye una charla formativa titulada: “De la idea a la pantalla: realización cinematográfica, música y postproducción de sonido en Tamales”, además de la proyección de la película Tamales, filmada en Jujuy en enero de 2025.

En este espacio, los realizadores compartirán su experiencia en el desarrollo de la película, abordando aspectos fundamentales como el plan de rodaje y la preproducción, la elección del elenco, la conformación del equipo técnico, las estrategias de financiamiento y el rol de la música y la postproducción de sonido como elementos esenciales del lenguaje cinematográfico.

El panel estará conformado por Teodoro Ciampagna, guionista y director, y Jerónimo Piazza, músico y postproductor de sonido; y la actividad será moderada por el licenciado Sebastián Espinosa.

La programación continuará el sábado 6 desde las 19.30 con la proyección de la película Tamales, en la Biblioteca Julio Herrera, ubicada en San Martín 459.

El film cuenta la historia de Rosa, una tamalera de la Quebrada de Humahuaca que puso los ahorros de toda su vida en pepitas de oro y fallece de repente. Su desaparición física desata la locura de su distópica familia, que entra en conflicto por la fortuna que Rosa dejó oculta. En medio del caos, Matías, su nieto del corazón, deberá decidir si escapa de la locura o abraza su destino.

El largometraje fue rodado bajo la dirección de Teodoro Ciampagna, la producción en manos de Teo Jachuk, Pablo Aramayo, Alejandro Baiud y Federico Verdier, el elenco está integrado por Matías Aucapiña, Rosa Raina, Flavia Molina, Guillermo Rocha, Gabriela Bertolone, Pilar Cazón, Pekumbia, Sherman Mendoza, Darío Villaruel, Nicolás Carrizo, Nicolás Javier Gother, Florencia Caliva, Hector Ismael Vilte.

Esta propuesta representa una oportunidad para realizadores locales, estudiantes y público en general interesado en conocer de cerca los procesos creativos y técnicos que hacen posible una producción cinematográfica. Ambas actividades son gratuitas y abiertas a todo público.