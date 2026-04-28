En el marco de la histórica 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Catamarca —a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte— está presente en el Pabellón Ocre del predio La Rural, como parte del stand regional del Consejo Norte Cultura junto a Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja; y despliega una nutrida agenda de presentaciones que combina investigación científica, debate educativo y rescate patrimonial.

Tras el acto oficial y una primera tanda de presentaciones concretadas el fin de de semana, las actividades catamarqueñas en el stand del Norte continuarán con las siguientes propuestas:

Miércoles 29 de abril: Identidad, Arqueología y Educación

La actividad oficial iniciará a las 16 hs con la charla “Memoria viva: lo que persiste, aunque se pierda”, a cargo de la periodista Martha Yolanda Díaz. La propuesta invita a explorar la transformación de las expresiones humanas, trazando un puente simbólico entre las huellas ancestrales del Pueblo Perdido y el fanzine contemporáneo Evolutivo Pura Vida como forma de resistencia al olvido.

A las 17 hs, el foco se trasladará a la profundidad del tiempo con la conferencia «Cueva Cacao, 40 mil años de historia bajo el suelo catamarqueño”, dictada por el director de Antropología de la provincia, Cristian Melián. Se presentarán los hallazgos del sitio arqueológico Cueva Cacao 1.A (Antofagasta de la Sierra), una pieza clave para entender el poblamiento humano en Sudamérica y el valor del patrimonio de la Puna.

El cierre de la jornada será a las 18 hs con la presentación del libro “Educación y Esperanza”, de José Nicolás Quiroga. El autor, especialista en Educación con más de 40 años de experiencia y exministro del área, reflexiona sobre el rol docente y las políticas públicas como motor de igualdad.

Jueves 30 de abril: Mitos y Raíces Coloniales

La agenda continúa el jueves a las 16 hs con la presentación de “Dizque”, del periodista escritor Rodolfo Lobo Molas. Bajo el sello editorial Phaway, el autor propone una recopilación de leyendas, mitos y relatos que forman parte del ADN cultural de la provincia.

Finalmente, a las 17 hs, la historiadora Gabriela De la Orden presentará “Población y sociedad en Catamarca Tardocolonial. Padrón de 1780”. Esta investigación exhaustiva recupera un registro que se creía perdido, ofreciendo una radiografía social y étnica del Valle Central a fines de la colonia. El libro no solo analiza el mestizaje de la época, sino que incluye una transcripción modernizada del padrón para consulta de especialistas y curiosos.

La programación de Catamarca en la 50º Feria del Libro de Buenos Aires continuará con el siguiente cronograma:

Viernes 1 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

18 hs — Presentación de libro “Ollitas. Reflexiones sobre la identidad” | Federico Bazán

Sábado 2 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Presentación de libro Roma incendiada de verbos | Pilar Carabús

Domingo 3 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

15 hs — Presentación de libro Riendas que sujetan | Gabriel Carrizo

16 hs — Presentación de Libro Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño | Jorge Perea (Editorial El Trébol, 2025)

Jueves 7 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

17 hs — Presentación de libro El último pasajero | César Noriega (Quebracho Editora, 2025)

18 hs — Presentación de libro Archivim sobre Andalgalá | Claudio Balsa

21 hs — Presentación de libro Juicio al sistema educativo argentino | Víctor Leopoldo Martínez

Viernes 8 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Memorias de mi abuelo Federico Guzmán y antología Bonita trama | Rosa Guzmán (Antofagasta de la Sierra)

17 hs — Presentación de videojuego Guardianes de las Coplas | Secretaría de Gestión Cultural – Dirección de Patrimonio Cultural — Arq. Laura Maubecín y Edith Cardoso

Sábado 9 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

18 hs — Espectáculo poético musical Paisaje | Alejandro Acosta y Celina Galera