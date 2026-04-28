ACTO OFICIAL DE LA PROVINCIA EN EL MARCO DE LA 50º EDICIÓN DE LA FIL

El acto oficial de Catamarca en la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tuvo a la poeta Rosario Andrada como protagonista de un encuentro que giró en torno a su poesía y a su mirada -sensible y comprometida- sobre Catamarca, su naturaleza y su historia.

La tarde noche del viernes 24 de abril, en el salón Ernesto Sábato del Pabellón Azul de La Rural, se concretó el Día de Catamarca y, nuevamente, fue punto de encuentro de muchos catamarqueños que viven en Buenos Aires y acompañan cada actividad promovida desde la provincia.

La secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín y la directora de Bibliotecas y Archivo Celia Sarquís dieron la bienvenida a este evento de las letras catamarqueñas del que también participaron la directora de Patrimonio y Museos, Edith Cardoso, la secretaria de la Casa de Catamarca en Buenos Aires, Anina Mosconi y la presidenta de la SADE Catamarca, Hilda Angélica García.

“Estamos muy contentos de poder estar en esta edición tan importante de la Feria del Libro con este acto y con un stand que presentamos junto a las provincias del Norte y que nos permite difundir la producción editorial de Catamarca y la región”, destacó Maubecín. También acompañaron el inicio de las actividades catamarqueñas en la FIL los secretarios de Cultura de La Rioja, Patricia Herrera; de Jujuy, José Rodríguez Bárcena; y de Tucumán, Humberto Salazar, mostrando la integración del bloque regional cultural.

Víctor Aybar, de El Guadal Editora, presentó “Trilogía Andina”, el título bajo el cual el sello editorial republica tres obras fundamentales de la lírica de Andrada: Huayrapuca, la madre del viento (2014), Suri patitas largas (2015) y Wanaku (2017)

“La obra de Rosario Andrada -señaló Aybar- constituye, para nosotros, un punto de referencia ineludible dentro de la poesía catamarqueña. En su escritura encontramos una poética que enlaza la palabra desde una conciencia profunda. Su obra no se limita a representar el paisaje andino, sino que construye una geografía viva, un territorio que dialoga con lo mítico, lo político y lo existencial”.

El jaguar primero, el suri después y finalmente guanaco -destaca Aybar- se integran “al bestiario que caracteriza a la obra de María del Rosario Andrada”, en el que dibuja un territorio que rompe “los límites geográficos y políticos para proponernos una región única, que es una sola memoria de hombres y tierra”.

La poeta fue la encargada de recitar algunos de sus textos, que fueron seguidos en silencio y con respeto por el auditorio.

El cierre musical también tuvo raíz andina y evocó vidalas y coplas, a través de la propuesta de Catamarcanas. Itatí y Belén Parma combinaron algunos versos de Rosario Andrada con coplas tradicionales rescatadas por Leda Valladares y una vidala de Margarita Palacios como epílogo de un acto en el que Catamarca reconoció y desplegó con orgullo su identidad en el evento editorial más importante de Latinoamérica.

Más propuestas catamarqueñas en el stand del Consejo Norte Cultura

Catamarca continuará con su participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, desde el stand Norte Cultural ubicado en el Pabellón Ocre, donde se exhibe y comercializa la producción editorial de la provincia y también a través de charlas y presentaciones de libros en el auditorio del Norte.

El cronograma de actividades continúa así:

Sábado 25 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

15 hs — Presentación libro La Danza del Valle | Víctor Aybar (El Guadal Editora)

15.30 hs — Presentación libro El Huevo del Flamenco | Rosario Andrada (Editorial Vinciguerra)

16 hs — Presentación Colección Chinitas: Los ojos de la Ternura y El cielo que nos abarcó | El Guadal Editora — Camila Ortega y Paula Bustamante

18 hs — Espectáculo musical Catamarcanas | Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma

Miércoles 29 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Charla Memoria viva: lo que persiste aunque se pierda | Marta Díaz – Diario El Esquiú

17 hs — Charla Cueva Cacao, 40 mil años de historia bajo el suelo catamarqueño | director provincial de Antropología Cristian Melián

18 hs — Presentación libro Educación y Esperanza | Nicolás Quiroga

Jueves 30 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Presentación de libro Dizque. Leyendas, costumbres, relatos, creencias, mitos y supersticiones | Rodolfo Lobo Molas — (Editorial Phaway, 2025)

17 hs — Presentación de Libro Población y sociedad en Catamarca tardocolonial. Padrón de 1780 | Mgter. Gabriela De la Orden

Viernes 1 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

18 hs — Presentación de libro “Ollitas. Reflexiones sobre la identidad” | Federico Bazán

Sábado 2 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Presentación de libro Roma incendiada de verbos | Pilar Carabús

Domingo 3 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

15 hs — Presentación de libro Riendas que sujetan | Gabriel Carrizo

16 hs — Presentación de Libro Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño | Jorge Perea (Editorial El Trébol, 2025)

Jueves 7 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

17 hs — Presentación de libro El último pasajero | César Noriega (Quebracho Editora, 2025)

18 hs — Archivim sobre Andalgalá | Claudio Balsa

21 hs — Presentación de libro Juicio al sistema educativo argentino | Víctor Leopoldo Martínez

Viernes 8 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Memorias de mi abuelo Federico Guzmán y antología Bonita trama | Rosa Guzmán (Antofagasta de la Sierra)

17 hs — Presentación de videojuego Guardianes de las Coplas | Secretaría de Gestión Cultural, Dirección de Patrimonio Cultural — arq. Laura Maubecín y arq.Edith Cardoso

Sábado 9 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

18 hs — Espectáculo poético musical Paisaje | Alejandro Acosta y Celina Galera