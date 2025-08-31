Dreame ha lanzado en España su primera generación de robots limpiacristales. La nueva serie Dreame C1 está compuesta por los modelos Dreame C1 y Dreame C1 Station, diseñados para mantener las ventanas siempre limpias de forma segura y sin esfuerzo. A continuación, te explicamos todas sus características, funciones y precio.

Dreame C1 Station

Este modelo está pensado para viviendas con ventanales grandes, puertas de cristal o escaparates y es un robot autónomo que organiza su recorrido de forma inteligente. Posee un sistema denominado CornerClean, con cuatro módulos de microfibra flexibles que alcanzan las esquinas y bordes con precisión.

Su potencia de succión alcanza los 5.500 Pa y está equipado con un avanzado sistema de seguridad que monitoriza la batería y presión de aire. También viene con ventosas de gran resistencia y se bloquea en caso de incidencia. Su batería ofrece hasta 180 minutos de limpieza continua más otros 30 en modo seguro.

Puede cubrir superficies de hasta 90 m² y cuenta con un cable autorretráctil de 5,5 m. Además, tiene 5 modos de limpieza, un sistema Dual-Spray para suciedad incrustada y una interfaz sencilla e intuitiva con indicadores LED, alertas de voz y manejo con un solo botón.

Dreame C1

Este modelo es más compacto y ligero, y está diseñado para el día a día. También incorpora la tecnología CornerClean y planifica su recorrido retomando la limpieza en el punto exacto donde la dejó. Su potencia de succión es de 5.500 Pa y puede utilizarse en superficies como vidrio y espejos hasta mármol o azulejos.

Precio y disponibilidad de los Dreame C1 Station y Dreame C1

Ambos están disponibles en la web oficial de Dreame, Amazon y en otros distribuidores seleccionados. En cuanto a su precio, durante las dos primeras semanas de lanzamiento, hasta el 10 de septiembre, cuentan con 100 euros de descuento: el Dreame C1 pasa de 399 euros a 299, mientras que el Dreame C1 Station baja de 599 euros a 499.