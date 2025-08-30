UN EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE ANTROPOLOGÍA RELEVÓ EL SITIO DE MALCASCO

La Dirección Provincial de Antropología, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, inició un importante trabajo de registro y mapeo de sitios arqueológicos en Saujil, departamento Pomán. Esta acción se lleva a cabo en respuesta a un requerimiento de la comunidad local en Saujil, que solicitó información sobre el patrimonio arqueológico del municipio.

Durante los días 26 y 27 de agosto, un equipo de arqueólogos estuvo en Saujil, donde mantuvo reuniones y realizó los primeros trabajos de campo exploratorios. El equipo, conformado por el director de Antropología, Lic. Cristian Melian, el Magister Sergio Álvarez, la Lic. Amelia Dahbar y el Lic. Leo Faryluk, comenzó sus labores en el sitio de Malcasco. Posteriormente, Melian se reunió con el intendente Enzo Carrizo para coordinar las acciones de campo en la zona.

El trabajo de campo en Malcasco, un sitio de más de 400 hectáreas de extensión, consistió en el relevamiento de estructuras arqueológicas por medio de drones. Esta tecnología permitirá obtener el primer plano completo del sitio y evaluar su estado de conservación. Esta etapa inicial de relevamiento y estudios es impulsada y apoyada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y por la Municipalidad de Saujil.

Proyecto educativo

Además de las labores de campo, se destacó una importante articulación con la comunidad educativa. El intendente Carrizo coordinó una reunión en la Escuela Secundaria N° 62 “Ramón Arturo Barrios” de Siján, departamento Pomán. En este encuentro participaron el intendente, el director de antropología, el equipo de arqueólogos, así como alumnos, docentes y el director de la escuela. El propósito fue charlar en el marco del proyecto escolar denominado “Revalorización del Patrimonio Arqueológico del Departamento Pomán”, impulsado por los propios estudiantes y educadores.

Los autores de este proyecto escolar incluyen a los alumnos: Quinteros Lucia Milagros, Romero Maria Lujan, Leguizamon Claudio Maximiliano, Chasampi Olivera Agustin, Luna Yebir Antonio, Maturano Nataly del Valle, Nieva Dalma Isabel, y Nieva Stefania Del Rosario. La docente a cargo es la Prof. Cecenarro Maria Edith, y el director de la institución es el Prof. Miguel Vega.

Desde Antropología se comprometieron a colaborar en el proyecto escolar que busca conocer los sitios arqueológicos de Pomán y generar un museo arqueológico en el lugar.