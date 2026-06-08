Del 4 al 6 de junio, la Ciudad de Mendoza fue sede del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas (EFICC), organizado de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El encuentro reunió por primera vez a delegaciones de todas las provincias argentinas, junto a ministros de producción y cultura, representantes de organismos multilaterales como la UNESCO y la CAF, y especialistas nacionales e internacionales, con el propósito de consolidar una hoja de ruta estratégica para los sectores creativos del país.

En la oportunidad Catamarca estuvo representada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte con la presencia de la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin y su equipo de trabajo.

“El encuentro tuvo un impacto muy positivo, trabajamos junto a todos los equipos técnicos de las secretarias de Cultura del país para delinear y trazar estrategias para las industrias culturales en nuestro territorio, donde pudimos compartir las experiencias desde las diferentes áreas de las secretaria con otras provincias que nos permitieron dimensionar el trabajo que venimos realizando y entender nuestras potencialidades y nuestras debilidades, desde allí nos permite tener una base sólida con datos específicos y concretos en las cuales vamos a trabajar sobre el territorio para establecer las prioridades en las diferentes áreas”, destaco la secretaria Maubecín.

“Esto nos permite seguir pensando en las Industrias Culturales y Creativas como un motor económico que no solo beneficia a las áreas específicas, sino que hay un derrame sobre la comunidad. N este caso una parte muy importante fue la de incluir a la gastronomía dentro de los ejes de trabajo con una mirada mucho más profunda ligada al patrimonio cultural y que vinculamos con el área de turismo, o sea, tomar a la gastronomía con esa mirada también va a permitir sostener algunas políticas, como por ejemplo el Museo de los Sabores y potenciar nuestra gran riqueza gastronómica para potenciar al turismo”, concluyó.

Más sobre el encuentro

La iniciativa formó parte de la elaboración de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal para el Desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas, un proceso de planificación que el CFI lleva adelante junto a las provincias para diseñar políticas públicas que faciliten el acceso al financiamiento, estimulen la innovación y fortalezcan la competitividad de la producción cultural argentina.

El EFICC abrió con un panel internacional, en el que especialistas de Chile, Brasil, la UNESCO y la CAF presentaron modelos de planificación y financiamiento de la economía creativa. Sobre esa base, el encuentro avanzó con su núcleo técnico: la presentación y el tratamiento provincial del Diagnóstico Federal de las Industrias Culturales y Creativas, elaborado junto a las secretarías de cultura de las provincias sobre diez sectores clave: Artesanías, Artes Visuales, Danza, Diseño, Audiovisual, Teatro, Videojuegos, Gastronomía, Editorial y Música.

La segunda jornada estuvo dedicada a los talleres sectoriales prospectivos, donde las delegaciones provinciales trabajaron en la definición de prioridades y en la construcción de agendas de trabajo comunes.

El programa se completó con paneles sobre gestión de espacios culturales, grandes festivales, patrimonio y experiencias regionales en diseño, gastronomía, audiovisual y música.