Por segundo año consecutivo, el escenario del Mercado Cultural vuelve a ser uno de los protagonistas de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. En esta edición, el espacio fue ampliado para brindar mayor comodidad al público y acompañar el crecimiento que experimentó el Mercado Cultural, consolidándose como un lugar de encuentro donde artistas y visitantes comparten cada jornada.

Las familias llegan con el mate, los niños juegan entre los senderos, los turistas descubren nuevas propuestas y encuentran un espacio para descansar, también los grupos de amigos se reúnen alrededor de los fogones y las pérgolas. Mientras tanto, la música empieza a sonar y el escenario comienza a marcar el pulso del Mercado Cultural, acompañando el encuentro entre artistas, emprendedores, turistas y familias que hacen de este espacio uno de los más elegidos de la fiesta.

Su programación artística permanece activa durante los diez días del Poncho, con espectáculos que comienzan cada tarde a las 16 y acompañan el movimiento del Mercado Cultural hasta entrada la noche. Folklore, danza, tango, chamamé, rock, pop, reggae, jazz, cuarteto, música urbana y propuestas alternativas forman parte de una grilla pensada para públicos de todas las edades.

Durante la tarde del miércoles 22, la danza y el folklore llegan de la mano de la Academia de Danzas Folclóricas Reflejos de Tradición, Dudy Heredia, Florencia Tula, Los Piedrablanqueños, Wayná Folk y La Legión del Matrero. Con la llegada de la noche, el escenario cambia de ritmo con las presentaciones de Smoke Death, Neitors, Euforia, Norte Impasible y el cierre de la jornada a cargo de Mortadela Slim, confirmando la diversidad que distingue a este espacio.

Desde Mortadela Slim, banda que vuelve a presentarse tras haber participado en la primera edición del escenario del Mercado Cultural, destacaron la importancia de formar parte de una propuesta que reúne distintas expresiones musicales y convoca a públicos de todas las edades.

«Todos los artistas de Catamarca soñamos con ser parte de esta fiesta. Volver al Mercado Cultural nos pone muy felices y este año podremos mostrar un repertorio que refleja mucho más la identidad de Mortadela Slim. Tenemos muchas ganas de compartir ese momento con el público», expresó Turko Fadul, voz de la banda.

Alrededor del escenario, el Mercado Cultural ofrece un ambiente pensado para quedarse. Mientras los visitantes recorren las propuestas de emprendedores y productores locales, otros disfrutan de la gastronomía de los food trucks, comparten una cerveza en el Patio Cervecero o simplemente eligen uno de los espacios de descanso al calor de los fogones para escuchar música en vivo mientras cae la tarde.

Esa fue la experiencia de Mariela, quien llegó desde Tucumán junto a su esposo y sus dos hijas para conocer por primera vez la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Después de recorrer distintos sectores del Predio Ferial, la familia decidió detenerse en el espacio de descanso ubicado frente al escenario del Mercado Cultural, donde compartieron la tarde mientras las coplas y vidalas de Las Comadres de Eulalia retumbaban al pie del escenario.

«Nos gustó mucho este lugar porque podemos descansar, escuchar música y seguir disfrutando de la fiesta en familia. Vinimos desde Tucumán y nos sorprendió todo lo que ofrece este espacio, es como un festival dentro del Festival del Poncho», expresó Mariela.

La escena se repite cada tarde, familias, grupos de amigos y turistas encuentran en el escenario del Mercado Cultural un lugar para hacer una pausa, compartir un mate, disfrutar de la gastronomía local o simplemente dejarse acompañar por la música en vivo. Esa convivencia entre artistas y público es la que le da identidad a un espacio que, en apenas su segunda edición, ya se consolidó como uno de los grandes puntos de encuentro de la Fiesta.

Con programación artística durante los diez días del Poncho, el escenario del Mercado Cultural continúa creciendo y reafirma su protagonismo como un espacio donde la cultura, la música y el encuentro encuentran un lugar para compartir y celebrar la identidad catamarqueña.