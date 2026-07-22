Fundada en 1926, Casa Cuna celebra este año un siglo de historia al servicio de las infancias catamarqueñas. Desde hace 100 años, la institución sostiene un compromiso ininterrumpido con la protección, el cuidado y el acompañamiento de niñas y niños, consolidándose como un símbolo de contención, dedicación y compromiso en la provincia.

En el marco de esta significativa celebración, se llevó a cabo el acto central por el centenario de la institución, encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni; el vicegobernador Rubén Dusso; la senadora nacional Lucía Corpacci; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y demás autoridades provinciales, municipales y representantes de distintas instituciones.

Durante la ceremonia quedó inaugurada la Sala de Revinculación Familiar, un espacio especialmente acondicionado para fortalecer los vínculos entre las niñas y los niños alojados en la institución y sus familias. Este dispositivo representa un paso fundamental dentro del proceso de restitución de derechos, ya que permitirá acompañar el último tramo previo al egreso de los niños, promoviendo el encuentro, la reconstrucción de los lazos familiares y una transición acompañada hacia una vida en familia.

A lo largo de un siglo, generaciones de profesionales, equipos técnicos y personal de Casa Cuna han construido, con vocación y dedicación, un espacio donde el afecto, la contención y la promoción de derechos son pilares fundamentales. Su historia refleja el compromiso permanente del Estado cgoberon el bienestar de las infancias, brindando un entorno seguro para el crecimiento y el desarrollo integral de quienes más lo necesitan.