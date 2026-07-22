Un domingo inolvidable a puro “Hard Rock” se vivió en el emblemático escenario del “Patio”, la apertura del show de “La Maza” fue con un tema nuevo “Reglas para el Espíritu”. Creación de la única banda de Rock en la provincia que tiene 28 años de trayectoria ininterrumpida, no pararon nunca desde que arrancaron allá por 1998.

Lo dieron todo como nos tienen acostumbrados, con una gran pasión por crear “Rock en clave catamarqueña”. Un momento muy emotivo se vivió cuando interpretaron el “Himno Nacional Argentino”, el alma se estremeció ante la potente y cavernosa voz de Alex Cabrera, la viola de Darío Diaz, la contundente base de Daniel “Lechu” Herrera, Gusty Drums batería y Roberto Chacón en teclados.

Esa jornada fue inolvidable ya que horas más tarde la Selección Nacional, se consagraba en el segundo lugar del Mundial de Fútbol.

Posteriormente interpretaron “Motor y Corazón” y el gran cierre fue con “Ámame”, una balada que ya es un clásico del rock local. Y contaron la participación especial de dos talentosísimos músicos reconocidos a nivel local y regional, como son “Lela Folquer” en violín y “Charly Reyes” con el saxo.

Los músicos agradecieron que se tuviera en cuenta su propuesta artística, ya que es un escenario simbólico para quienes todo el año ensayan y hacen música. Remarcaron también las mejoras que se hicieron para brindar una mayor comodidad a los artistas.