ENTRE PABELLONES Y ESCENARIOS

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho invita a vivir una experiencia que combina artesanías, música y también sabores. Entre los recorridos por los pabellones y los encuentros frente a los escenarios, los visitantes encuentran distintos espacios gastronómicos pensados para hacer una pausa, compartir y continuar disfrutando de la celebración.

En el corazón de la caminería central, la pérgola que conecta el Mercado Cultural con los distintos sectores del Predio Ferial se transforma en un punto de encuentro donde cafeterías y propuestas gastronómicas ofrecen alternativas para cada momento del día. Café de especialidad, panadería de autor, pastelería artesanal, helados, alfajores, opciones saludables, sándwiches y comidas elaboradas forman parte de un paseo que invita a detenerse durante el recorrido.

La propuesta reúne emprendimientos con diferentes identidades. De Vereda suma su experiencia en café de especialidad y panadería de autor con preparaciones como rolls de canela, croissants y cookies estilo New York; mientras que Cultivo incorpora una mirada contemporánea con cafés de especialidad, bebidas como Orange Coffee y Espresso Tonic, además de una carta que incluye panificados, sándwiches y pizzas artesanales.

Para quienes buscan alternativas saludables, Integral ofrece una propuesta de panadería y pastelería con productos integrales, opciones sin azúcar y una línea keto, mientras que Drako Caffé & Lunch combina cafetería, pastelería y propuestas de brunch con tostadas, avocado toast, wraps y otras opciones para disfrutar en distintos momentos de la jornada.

La oferta gastronómica también incluye espacios con sabores salados y propuestas para compartir. Las Lilas combina cafetería, pizzas artesanales, sándwiches y propuestas pensadas para distintos públicos, como su hamburguesa veggie elaborada con quinoa negra, pan de papa, rúcula, tomate y queso, además de alternativas sin gluten; El Artesano se especializa en sándwiches elaborados en distintos tipos de panes, con opciones tradicionales y vegetarianas; y Delicias Pastelería & Café invita a disfrutar de cookies, tortas, cheesecakes y productos de elaboración artesanal.

Los clásicos también tienen su lugar dentro del paseo. Cantegrill acompaña con sus helados artesanales, Churros Don López con su tradicional propuesta de los churros más reconocidos de Catamarca en sus diferentes presentaciones: bañados en chocolate, rellenos de dulces d lecho y crema pastelera; Titito con sus reconocidos alfajores y Havanna con sus clásicos productos, cafetería y opciones dulces y saladas para acompañar la pausa.

Experiencia en los pabellones

Además, la experiencia gastronómica se extiende a los distintos pabellones del Predio Ferial. En el Pabellón de Turismo, Magnolia Café + Pastelería ofrece café, infusiones y preparaciones dulces; en el Pabellón Aldacira Flores, Havanna cuenta con una estación de café; en el Pabellón Peregrina Zárate, Fratelli Café acompaña el recorrido de los artesanos con una propuesta basada en cafés y acompañamientos tradicionales; y en el ingreso a Poncho Diseño, La Cafetería recibe a los visitantes antes de comenzar el recorrido por el espacio dedicado al diseño de autor.

Desde una merienda entre pabellones hasta un café antes de un espectáculo, la gastronomía forma parte de la experiencia de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, ofreciendo múltiples sabores y espacios para disfrutar cada jornada.