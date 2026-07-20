En el marco de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, y teniendo en cuenta que los espectáculos programados para la jornada del 20 julio se llevarán a cabo en el Estadio Bicentenario, la Jefatura de Policía de la Provincia informa a la comunidad en general las medidas de seguridad que regirán durante el acceso al Estadio.

Con el objetivo de preservar el orden, la seguridad y el normal desarrollo del evento, estará prohibido el ingreso con los siguientes elementos:

* Equipo o set matero (termo, mate y demás accesorios).

* Reposeras o sillas plegables.

* Conservadoras, heladeras portátiles y elementos similares.

* Encendedores y fósforos.

* Bebidas alcohólicas.

* Sustancias estupefacientes.

* Envases de vidrio o cualquier recipiente rígido.

* Objetos contundentes, punzantes o cortantes.

* Elementos de pirotecnia.

* Cosméticos, perfumes, cadenas, paraguas, palos, aerosoles y cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para arrojar, causar daños o poner en riesgo la integridad física de las personas.

Asimismo, se comunica que el Estadio Bicentenario abrirá sus puertas a las 16:00 horas, por lo que se solicita al público asistir con la debida antelación y respetar las indicaciones del personal policial y de la organización, a fin de agilizar el acceso al predio y garantizar que la jornada se desarrolle de manera segura para todos los asistentes.