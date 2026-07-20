 En el marco de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, y teniendo en cuenta que los espectáculos programados para la jornada del 20 julio se llevarán a cabo en el Estadio Bicentenario, la Jefatura de Policía de la Provincia informa a la comunidad en general las medidas de seguridad que regirán durante el acceso al Estadio.

 Con el objetivo de preservar el orden, la seguridad y el normal desarrollo del evento, estará prohibido el ingreso con los siguientes elementos:

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 * Equipo o set matero (termo, mate y demás accesorios).

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 * Reposeras o sillas plegables.

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 * Conservadoras, heladeras portátiles y elementos similares.

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 * Encendedores y fósforos.

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 * Bebidas alcohólicas.

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 * Sustancias estupefacientes.

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 * Envases de vidrio o cualquier recipiente rígido.

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 * Objetos contundentes, punzantes o cortantes.

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 * Elementos de pirotecnia.

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 * Cosméticos, perfumes, cadenas, paraguas, palos, aerosoles y cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para arrojar, causar daños o poner en riesgo la integridad física de las personas.

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 Asimismo, se comunica que el Estadio Bicentenario abrirá sus puertas a las 16:00 horas, por lo que se solicita al público asistir con la debida antelación y respetar las indicaciones del personal policial y de la organización, a fin de agilizar el acceso al predio y garantizar que la jornada se desarrolle de manera segura para todos los asistentes.

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