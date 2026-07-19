La primera jornada de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho tuvo un comienzo a pura música y danza en el escenario de El Patio, que estrenó su renovada infraestructura con una programación de fuerte impronta folklórica y una gran respuesta del público.

La apertura artística estuvo a cargo del Ballet Municipal de Fiambalá, que desplegó sobre el escenario un cuadro de danzas que puso en valor la identidad cultural de las tierras fiambalenses. Luego llegaron las propuestas de Fernando Guilla, con un repertorio de folklore tradicional; Guadalupe Carrizo, quien junto a su banda aportó un recorrido por canciones urbanas; y el grupo La Troya, liderado por Aldo Rodríguez, que combinó clásicos del cancionero popular con composiciones propias, aportando el clima festivalero con chacareras que rápidamente conquistaron al público.

La Delegación Departamental Paclín presentó un cuadro coreográfico que recorrió danzas tradicionales y malambo, con destacadas interpretaciones de bailarinas y bailarines. Más tarde fue el turno de Paula Romero, oriunda de Recreo, quien con su potente voz interpretó una zamba carpera y un repertorio dedicado a Catamarca y sus costumbres, invitando a bailar a las parejas que colmaron el espacio.

El Dúo Yanasu continuó la tarde con zambas y chacareras «de esas que sabemos todos», acompañado por el Ballet Atahualpa Yupanqui, mientras que Ballet Catamarca Danza, bajo la dirección del profesor Pepe Díaz, volvió a poner en escena la fuerza de las danzas tradicionales y el malambo.

Cerca de las 19 horas llegó uno de los momentos más esperados con la presentación de «Urdiendo el tiempo. Raíz, movimiento y porvenir», el cuadro artístico creado especialmente para la apertura del Poncho 2026 y presentado horas antes en el escenario mayor durante el acto inaugural.

La propuesta reunió a 36 bailarines y un importante equipo artístico y técnico en una puesta escénica que celebra las raíces culturales de Catamarca y su proyección hacia el futuro. La dirección coreográfica estuvo a cargo de Victor Aybar mientras que la dirección musical correspondió a Luis Bazán, junto a las voces de Loy Carrizo, Luz Segura, Noelia Tula, Damaris Rodríguez, Franco Maestri y Rafa Salas, acompañados por Francisco Santillán, Tomás Maldonado, Manu Giménez, Facundo Martínez y Juan Ignacio Molina.

Finalizada la presentación, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán; la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin; y la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, dieron la bienvenida al público y dejaron simbólicamente inauguradas las tardes de El Patio, un espacio que edición tras edición continúa consolidándose como uno de los escenarios más convocantes de la fiesta: “Esta es la quinta edición, brindo por más ediciones de El patio en esta fiesta que nos enorgullece a todos los catamarqueños”, destacó la ministra

La programación continuó con la propuesta folklórica de Hugo Nanni y la destacada presentación del Ballet Piriqui Pérez, antes del esperado cierre a cargo de Cristian Herrera.

En la previa de su espectáculo, el reconocido «Cantor del Monte» expresó su entusiasmo por regresar al Poncho y destacó el crecimiento que ha tenido el escenario de El Patio como un espacio pensado para toda la familia y para las nuevas generaciones de artistas.

«Me encanta que una fiesta tan importante también abra sus puertas a los nuevos proyectos, a esos niños y jóvenes que sueñan con desarrollar una carrera en el folklore», señaló.

Herrera también reflexionó sobre el presente del género, afirmando que el folklore vive un gran momento gracias a las nuevas herramientas de difusión y remarcó la importancia de acompañar a los jóvenes artistas con humildad, respeto y compromiso.

Al referirse a la Fiesta del Poncho, destacó que trasciende el espectáculo artístico y representa el trabajo de quienes mantienen viva una de las tradiciones más profundas de la provincia.

«Es una fiesta que no solamente pertenece a los catamarqueños; todos los argentinos deberíamos sentirnos orgullosos de ella. Detrás de este festival están esas familias que, en el interior profundo, siguen tejiendo el poncho y sosteniendo un legado que pasa de generación en generación», expresó.

Christian Herrera recibió de parte de la ministra Daiana Roldán un poncho bandera, realizado por los artesanos Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, como obsequio representativo de esta edición de la fiesta.

El renovado escenario de El Patio, ahora más amplio y equipado con pantallas de gran formato, nos espera cada tarde del Poncho, y será protagonista este domingo cuando miles de personas se reúnan para seguir en vivo la final del Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y España. La transmisión permitirá vivir el partido de manera colectiva en el Predio Ferial, alentando a la Selección Argentina en un nuevo espacio de encuentro que suma la Fiesta del Poncho.