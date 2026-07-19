Con sus puertas abiertas al público en la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Pabellón Poncho Diseño cumple diez años dentro del festival, consolidándose como un espacio dedicado al diseño de autor, la creatividad y la innovación. A lo largo de una década, el espacio acompañó el crecimiento de nuevos diseñadores y se convirtió en un punto de encuentro para conocer los procesos, técnicas y miradas que hay detrás de cada pieza.

Cada objeto, prenda o accesorio exhibido nace de una búsqueda creativa propia. Son producciones que expresan una identidad, una forma particular de trabajar los materiales y una mirada contemporánea sobre el diseño, convirtiendo cada pieza en una obra original.

En esta edición, los visitantes podrán conocer las propuestas de 34 diseñadores de Catamarca y de provincias como Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta y Jujuy, en un encuentro que transforma el espacio en un verdadero paisaje creativo. El recorrido incluye diseño textil e indumentaria, objetos de autor, joyería, accesorios, marroquinería y artes visuales, con piezas que reinterpretan materiales, técnicas y oficios desde una mirada contemporánea.

Más que una muestra, Poncho Diseño propone una experiencia para conocer de cerca el trabajo de sus creadores, descubrir los procesos detrás de cada obra y acercarse a un universo donde el diseño se convierte en una forma de expresar la identidad y la cultura.

Hasta el 26 de julio, de 14 a 23 horas, Poncho Diseño abre sus puertas en el Predio Ferial Catamarca para invitar al público a recorrer este espacio y disfrutar de una propuesta que impulsa el diseño de autor en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.