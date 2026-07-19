Titulares: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal. DT: Luis de la Fuente Castillo.

Suplentes: David Raya, Joan García, Marc Pubill, Alex Grimaldo, Eric García, Marcos Llorente, Mikel Merino, Gavi, Martín Zubimendi, Pedri, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Víctor Muñoz y Borja Iglesias.

La intérprete del Himno Nacional Argentino en la final del Mundial entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York, será la cantante María Becerra. “Sonó fuerte, con energía, con el tono que requiere una final”, señaló un enviado especial de la TV Pública que la escuchó cantar en las pruebas de sonido.

La elección de Becerra se impuso sobre otros nombres que circularon en las últimas horas, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Fuentes de la AFA citadas por TyC Sports indicaron que la organización buscaba una figura “de alcance internacional” y con fuerte presencia en plataformas digitales, criterios que terminaron favoreciendo a la cantante de 26 años.