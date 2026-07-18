En una jornada cargada de compromiso y solidaridad, representantes de la facción de Villa Cubas realizaron una destacada acción solidaria destinada a acompañar a familias y vecinos del barrio.

Durante la transmisión en vivo de Catamarca Despierta, se pudo observar el importante trabajo llevado adelante por los integrantes del grupo, quienes compartieron un momento de cercanía con la comunidad, brindando asistencia y demostrando que la unión y el compromiso social pueden generar un impacto positivo.

La iniciativa fue muy bien recibida por los vecinos, que valoraron el noble gesto y el acompañamiento en un contexto donde este tipo de acciones cobran un significado especial.

📹 Reviví la cobertura completa en la transmisión en vivo de Catamarca Despierta y conocé todos los detalles de esta destacable jornada solidaria en Villa Cubas.