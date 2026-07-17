La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realiza hasta el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, ofrece para este sábado 18 de julio una programación diversa pensada para todos los públicos en los distintos espacios que integran la fiesta. Música, danza, turismo, gastronomía, emprendedurismo y producciones audiovisuales forman parte de una experiencia que invita a catamarqueños y turistas a disfrutar de la experiencia Poncho.
La segunda jornada de la Fiesta del Poncho presentará una programación que combina artistas consagrados como los Nocheros y Los Tekis que preparan una noche a puro folklore y carnaval en el Escenario Mayor, el calor de la cumbia en el Patio de la mano del Polaco y la fuerza del chamamé con Paquito Ocaño, sumado el talento de las academias de danza, propuestas gastronómicas, actividades audiovisuales y experiencias turísticas en los distintos espacios del Predio Ferial.
Todos los sectores de exposición abren sus puertas desde las 14 y hasta las 23 y los espacios gastronómicos -cafeterías, restaurantes, ranchos, food trucks y patio cervecero- brindan servicio desde el mediodía y hasta las 3 de la mañana.
Programación del sábado 18 de julio
Escenario Mayor (desde las 21 h)
Academia de Danzas Folklóricas Atahualpa Yupanqui
Leticia Aranda
Juan Ignacio Molina
Chango Spasiuk con Nadia Larcher y Marcelo Dellamea
Academia de Danzas Yawar Waina
Los Nocheros
El Arribeño Ballet
Itatí
Kaly Barrionuevo
Los Tekis
El Patio (desde las 14 h)
Villa Vil Yo Vengo del Norte
Alberto Harón
Banda Vamos
Ballet Somos Danza
Los Rieles
Delegación Departamental Santa Rosa
Los Mellizos Cejas
Paquito Ocaño
Cami Ferreyra
El Polaco
Mercado Cultural (desde las 16 h)
Alma de Horizonte – Ballet FME
Emir Martínez
Ballet Folklórico Flor de Cardón
Andrea Ochoa
Exequiel Olmos
Glenda J
DJ Set
La Banda de René
Adrián Luna
Para Bailar
Pabellón de Turismo (desde las 15 h)
Adriana Figueroa
Luis Chazampi
Ruta del Telar – Conectando con el origen (desfile)
UTHGRA – Raíces de nuestra tierra
Ballet Alma Libre
Turquía – Masterclass gastronómica
Facu Pacheco
El Rodeo – preparación de nueces confitadas
Las Milonguitas
Los Varela – destino de naturaleza y tradiciones
Compañía La Furia Tango
La Cuartada
Poncho Audiovisual
15 a 18 h | Ponchito Audiovisual
17 h Muestra de animación Garabatos. Charla: “Animadoras argentinas en tus series favoritas: detrás de escena de Helluva Boss y Efectos Colaterales”
19 a 22 h | El cine es memoria – Estrenos provinciales
Corto “La enredadera que trepa la araucaria», de Julieta Seco. Charla con la realizadora
Documental “Antes de morir prefiero la muerte”, de Malena Chabrol. Charla con la realizadora
La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y toda la información necesaria para disfrutar del evento se puede consultar en la web fiestadelponcho.gob.ar y a través de las redes sociales oficiales de la fiesta.
Las entradas para las noches de Escenario Mayor y Poncho Sunset se consiguen online en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs durante los diez días de la fiesta.