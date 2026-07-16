En el marco de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el sector de Manualidades se presenta este año en un espacio renovado, consolidándose como una propuesta que amplía la diversidad de expresiones culturales y creativas que caracterizan a la principal celebración de Catamarca.

Con el paso de las ediciones, este espacio fue ganando protagonismo dentro de la fiesta, convirtiéndose en un ámbito de encuentro entre el público y los hacedores que, desde diferentes técnicas y materiales, desarrollan piezas originales con identidad propia. En 2026, la propuesta crece tanto en infraestructura como en cantidad y diversidad de expositores, ofreciendo a los visitantes una experiencia más cercana con el trabajo manual y los procesos creativos.

Durante las diez jornadas del festival, quienes recorran el renovado sector podrán interactuar directamente con los creadores, conocer las técnicas de elaboración y descubrir el valor del trabajo artesanal aplicado a múltiples rubros. La oferta incluye tejido en crochet y dos agujas, marroquinería en cuero ecológico, cestería nórdica, herrería, cerámica, modelado en porcelana fría, trabajos en madera, fibrofácil, puntillismo, bordados, amigurumis, macramé, piezas en piedra y metal, papel y cartón, juegos didácticos, instrumentos, artesanías con semillas, textiles, costuras y otras técnicas tradicionales y contemporáneas.

El espacio reúne este año a emprendedores catamarqueños de distintos puntos de la provincia, junto a expositores de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan y Uruguay. Esta diversidad enriquece la propuesta y favorece el intercambio de saberes, estilos y experiencias entre quienes producen y quienes visitan la muestra.

La incorporación de este renovado espacio complementa la tradicional propuesta de los pabellones de artesanías, donde se exhiben las expresiones artesanales más representativas de la provincia y el país, y se integra a la amplia oferta gastronómica y artística que convierte a la Fiesta del Poncho en el acontecimiento cultural más importante de Catamarca y uno de los más destacados del calendario nacional.

El sector de Manualidades, como todos los espacios de exposición y feria, estará abierto de 14 a 23 hs durante los 10 días de la fiesta.