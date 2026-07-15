Las vacaciones de invierno son una oportunidad ideal para descubrir la riqueza patrimonial de Catamarca que se custodia en sus museos y de paso conocer la provincia de una forma diferente.

Además de disfrutar de una de las celebraciones culturales más importantes del país como lo es la Fiesta del Poncho, residentes y turistas podrán emprender un recorrido por los museos provinciales a través del Pasaporte Cultural Catamarca, una propuesta gratuita que invita a descubrir la historia, el arte, los saberes textiles y la innovación en un mismo circuito.

El Pasaporte Cultural contempla un recorrido por cuatro espacios culturales que invitan a descubrir distintas miradas sobre la identidad catamarqueña. La propuesta gratuita, impulsada desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, busca incentivar el recorrido por los museos provinciales y promover el encuentro con el patrimonio cultural de una manera dinámica y participativa.

Con el lema «Visitá, descubrí, sellá y ganá», la iniciativa propone un circuito integrado por cuatro espacios que representan diferentes expresiones de la identidad catamarqueña: el Museo Histórico Provincial (Chacabuco 450), el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316), el Museo de la Fiesta del Poncho (Predio Ferial Catamarca) y CATA (Sarmiento 613).

Durante el recorrido, los participantes podrán retirar gratuitamente su Pasaporte Cultural y visitar cada uno de los espacios para obtener un sello exclusivo. Además, en cada museo encontrarán una consigna que los invitará a observar con mayor atención las exhibiciones, descubrir detalles y vincularse de una manera diferente con las colecciones y propuestas de cada lugar.

La historia, el arte, los saberes textiles y la innovación se unen en una experiencia pensada para que cada visitante pueda descubrir Catamarca desde múltiples perspectivas, transformando el recorrido por los museos en una propuesta participativa para disfrutar en familia o con amigos.

Una vez reunidos los cuatro sellos, los participantes deberán presentar el pasaporte completo en CATA para recibir un obsequio recordatorio de la experiencia. Se podrá completar un pasaporte por grupo familiar.

Con esta iniciativa, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos busca fortalecer la circulación de visitantes entre los museos provinciales, promover el conocimiento del patrimonio cultural y consolidar estos espacios como lugares de encuentro, aprendizaje y disfrute durante una de las celebraciones más importantes de Catamarca.

Cuatro espacios, cuatro miradas sobre la identidad catamarqueña. Esa es la invitación del Pasaporte Cultural, una propuesta para conocer Catamarca a través de sus museos.

El Pasaporte Cultural podrá retirarse gratuitamente en CATA y en el Museo de la Fiesta del Poncho. Y una vez completado el circuito y sellado el pasaporte en los cuatro museos, el premio se retira por CATA. La propuesta estará vigente durante las vacaciones de invierno.