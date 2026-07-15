EL ACTO INAUGURAL SERÁ EL VIERNES A LAS 11 DE LA MAÑANA

Tras meses intensos de preparativos, remodelaciones y organización, comienza este viernes 17 y hasta el domingo 26 de julio la 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. El Predio Ferial Catamarca será epicentro de diez días de fiesta para celebrar lo mejor de la identidad catamarqueña y recibir a turistas de todo el país que llegan a ser parte de este evento.

El acto de apertura inicia a las 11 hs. con la presentación de “Urdiendo el Tiempo”, una puesta artística integral de música y danza de la que participan bailarines y músicos catamarqueños bajo la dirección coreográfica de Víctor Aybar y la dirección musical de Luis Bazán, y que será solo un anticipo de lo que ofrecerán los cinco escenarios de la fiesta a lo largo de estos días.

Autoridades de la provincia, encabezadas por el gobernador Raúl Jalil y la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán estarán presentes en el acto de apertura que marcará el inicio de la fiesta y que habilitará luego la apertura de los distintos sectores de exposición.

Artesanos de todas las provincias del país, en especial catamarqueños, ya tienen listos sus stands en los dos pabellones centrales de artesanías, el Peregrina Zárate y el Aldacira Flores, que condensan lo más selecto de las expresiones artesanales tradicionales y contemporáneas.

Todas las tardes en los pabellones habrá demostraciones de técnicas artesanales por parte de maestros de la Escuela Provincial de Artesanías y de la Escuela Pública de Orfebrería, dos espacios de formación gratuitos que tiene Catamarca para fortalecer su tradición artesanal.

El Poncho Diseño celebra este año su primera década en el marco de la fiesta más importante de Catamarca y desplegará en su espacio el trabajo de más de 30 diseñadores del país con propuestas innovadoras y con sello de autor.

El Mercado Cultural amplía su dimensión para albergar en el sector sudeste del predio amplios espacios de exposición y feria, un escenario al aire libre con propuestas artísticas gratuitas todas las tardes y en el corazón del Mercado, el Patio Cervecero como tradicional punto de encuentro de la producción cervecera artesanal de la provincia.

Los sectores de feria se extienden también con el Salón de Productos Regionales que concentra la oferta de dulces, confituras, licores, aguardientes y especias, el Pabellón de Bodegas y Delicatessen, con oferta de vinos de altura, aceitunas y aceites de producción local; y los sectores de Manualidades y Comercial donde se amplía la oferta de emprendedores con una destacada selección de productos de factura artesanal.

El Pabellón de Turismo albergará en esta edición a 24 municipios de toda la provincia, en un gran recorrido por los paisajes, la cultura, la gastronomía, las tradiciones y las experiencias que ofrece cada destino catamarqueño. Y suma en esta edición al Paseo Federal con la presencia promocional de más de 15 destinos de toda Argentina.

Los escenarios

La fiesta cuenta este año con cinco escenarios: el Escenario Mayor que convoca durante seis noches con figuras como Pimpinela, Los Tekis, Soledad, Karina, Cazzu, Lázaro Caballero y Fito Páez; y el Poncho Sunset, programado para el lunes 20 de julio en el Estadio Bicentenario con la actuación de Los Herrera, Abel Pintos y la LBC y Euge Quevedo.

Para esos escenarios se venden entradas a través de universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario (del 17 al 26 de julio de 14 a 22 h).

El Patio convoca a vivir las tardes del Poncho en familia y con un gran escenario al aire libre en el que desfilarán grandes artistas de Catamarca y del renombre nacional, con tardes dedicadas al folklore, otras al rock, a la cumbia y al cuarteto. Christian Herrera, El Polaco, Sabroso, Cruzando el charco, Orellana Lucca, Juan Fuentes, Candu Dominguez y G Sony, Sele Vera, Dúo Coplanacu, La Konga y el Chaqueño Palavecino son las artistas más esperados en este escenario de acceso libre y gratuito.

Hay dos escenarios más que funcionarán en simultáneo todas las tardes de la fiesta: el del Mercado Cultural con artistas catamarqueños de distintos géneros, y el del Pabellón de Turismo, que ofrecerá propuestas artísticas, experiencias gastronómicas y presentaciones de destinos turísticos.

Los horarios

· Sectores de exposición | de 14 a 23 hs

· Escenario de El Patio | de 14 a 21 hs

· Escenario Mayor | desde las 21. Apertura de puertas 20 hs

· Escenario del Pabellón de Turismo | desde las 15 hs

· Escenario del Mercado Cultural | desde las 16 hs

· Sectores de gastronomía (restaurantes, ranchos, food trucks y patio cervecero) | de 12 a 03 hs

· Poncho Sunset | apertura de puertas 16 hs

· Museo de la Fiesta del Poncho | de 14 a 22 hs

Tres puntos de acceso al predio ferial

Con el objetivo de brindar más seguridad y más facilidades de circulación peatonal a los cientos de miles de visitantes que llegan cada día al Predio Ferial, se han dispuesto tres accesos peatonales.

Acceso por Caminería Central: Una de las principales novedades es la peatonalización del frente del Predio Ferial. Durante los días de la fiesta, la avenida Autonomía de Catamarca permanecerá cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre la rotonda de Punto Giro y la rotonda ubicada frente a la Escuela de Mountain Bike, generando un amplio corredor peatonal para que el ingreso y la salida del público se realicen de manera más segura y ordenada. Los cortes se implementarán diariamente desde las 12 hasta las 3 de la madrugada

Acceso por El Patio (Portón 2): Sobre avenida Fiesta del Poncho se ubica este acceso peatonal que permite ingresar directamente al sector de El Patio, y a partir de ahí continuar recorriendo el Predio. Junto al portón se ubicará una de las paradas de taxis y remises, y también un sector de estacionamiento para personas con discapacidad.

Acceso por el Mercado Cultural (Portón 4): Desde avenida Padre Sonzini se puede ingresar directamente al sector del Mercado Cultural, que conecta luego con la caminería central. Sobre esta avenida se ubican las paradas de colectivos de todas las líneas que recorren el Valle Central y que, por los días de fiesta, tendrán recorridos especiales para llegar hasta el Predio Ferial.