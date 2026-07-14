EN EL ESPACIO DE PRODUCTOS REGIONALES EN EL PREDIO FERIAL

Confituras, masas regionales, dulces, vinos y licores son la propuesta irresistible del sector de Productos Regionales de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se llevará a cabo desde el 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca.

En esta edición los visitantes podrán disfrutar de exquisiteces como capias de Santa María (elaboradas con harina de maíz capia y dulce de leche), gaznates, rosquetes, colaciones y empanadillas de dulce de cayote de Tinogasta, Paclín y Capital.

También habrá confituras de Belén y Valle Viejo con el producto estrella indiscutible: la nuez confitada, elaborada con fondant blanco, dulce de leche y nueces; vinos y licores de Pomán, aguardiente de Siján, y arropes artesanales de chañar, mistol, algarroba y uva.

Otros productos regionales imperdibles son el dulce de membrillo en pan, membrillo glaseado y dulce de cayote con nuez de Andalgalá; las mermeladas ambateñas de higo y durazno; el dulce de leche artesanal y zapallos y limas en almíbar de Fray Mamerto Esquiú; las mermeladas de naranja, mandarina y pomelo de Capayán, y el mamón y zapallo en almíbar, y la miel de abejas de Santa Rosa.

Año a año el sector de Productos Regionales se consolida como el punto de encuentro definitivo con la identidad gastronómica catamarqueña, reuniendo el trabajo de productores y emprendedores de todo el territorio provincial. Este espacio estará abierto todos los días de la fiesta, de 14 a 23 hs.