La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se llevará a cabo del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca. El viernes 17, a las 11 horas, tendrá lugar el acto inaugural, que dará inicio oficial a una nueva edición del festival con un cuadro artístico especialmente preparado para la ocasión y protagonizado por músicos y bailarines de la provincia.

Bajo el título «Urdiendo el tiempo. Raíz, movimiento y porvenir», la propuesta invita a recorrer, a través de la música y la danza, un entramado de imágenes que evocan la identidad catamarqueña desde una mirada contemporánea, donde la tradición dialoga con el presente y proyecta el futuro. Inspirado en el universo del telar y en el poncho como símbolo de la provincia, el espectáculo propone un tiempo que se construye colectivamente, en el que cada hilo representa la memoria, la creación y el movimiento permanente de la cultura.

Lejos de una mirada estática sobre las raíces, Urdiendo el tiempo plantea que la identidad permanece viva, se transforma y encuentra nuevas formas de expresión sin perder el vínculo con su origen. En ese sentido, el cuadro dialoga con el concepto que inspira esta edición del Poncho, «Identidad en movimiento», entendiendo a la cultura como una construcción colectiva en permanente evolución, donde tradición, creación e innovación se entrelazan para proyectar a Catamarca hacia el futuro.

El cuadro es coordinado desde la Dirección de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, contará con la dirección en danza de Víctor Aybar y la asistencia coreográfica de Maive Rivarola, con la participación de bailarines del Ballet Folklórico Estable Municipal, del Estudio Marimi Basso y artistas invitados.

La dirección musical estará a cargo de Luis Bazán, acompañado por las voces de Loy Carrizo, Luz Segura, Noe Tula, Damaris Rodríguez, Franco Maestri y Rafa Salas, junto a los músicos Francisco Santillán, Tomás Maldonado, Manu Giménez, Facundo Martínez y Juan Ignacio Molina, quienes darán vida a la propuesta sonora especialmente concebida para la apertura.

Además de su presentación durante el acto inaugural, «Urdiendo el tiempo» volverá a ponerse en escena esa misma tarde en el marco de la apertura del escenario El Patio, para que el público pueda volver a disfrutar de esta propuesta que marcará el inicio de diez jornadas en las que la cultura, las artes, la música, la danza y el trabajo de artesanos y productores serán protagonistas en el Predio Ferial Catamarca.