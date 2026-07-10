Del 11 al 16 de julio, el teatro, circo, magia, clown y títeres llegarán a distintos espacios culturales con funciones gratuitas para disfrutar en familia durante el receso invernal.

Del 11 al 16 de julio, la Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General de Cultura, presenta una nueva edición de «Invierno con Circo y Teatro», un ciclo que reunirá a destacados elencos catamarqueños en una programación especialmente pensada para las infancias. Teatro, circo, magia, clown y títeres llegarán a distintos espacios culturales con funciones gratuitas para disfrutar en familia durante el receso invernal.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, la ciudad Capital se prepara para recibir una de las propuestas culturales más esperadas por las familias catamarqueñas. Del 11 al 16 de julio, la Secretaria de Educacion a través de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la Capital pondrá en marcha una nueva edición de «Invierno con Circo y Teatro», un ciclo que invita a chicos y grandes a disfrutar del talento de artistas locales a través de espectáculos llenos de humor, imaginación y emoción.

Durante una semana, las salas teatrales y espacios culturales abrirán sus puertas para ofrecer funciones de teatro, circo, magia, clown y títeres, en una programación pensada para compartir en familia y acercar a las infancias al maravilloso mundo de las artes escénicas.

La propuesta también representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo de los artistas y compañías independientes de provincia, que encontrarán en este ciclo un espacio de encuentro con nuevos públicos y de difusión de sus producciones.

Las funciones se desarrollarán en el Complejo Cultural Urbano Girardi, el Teatro del Sur, el Centro Cultural y de Trabajo Comunitario Villa Dolores y La Casa del Gnomo, en Miraflores, acercando la programación a distintos sectores de la ciudad y promoviendo el acceso a la cultura en cada territorio.

Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita, retirando las localidades una hora antes del inicio de cada espectáculo en la sala correspondiente, con excepción de la función que se realizará en La Casa del Gnomo, que será a la gorra.

Programación:

Sábado 11 de julio

Complejo Cultural Urbano Girardi

16:00 hs – Hotel Buena Vista, de Sinvergüenzas Teatro (ATP).

18:00 hs – Brisas en la Siesta, de La Casita Teatro (+4 años).

Domingo 12 de julio

Complejo Cultural Urbano Girardi

16:00 hs – El Bosque de los Deseos Cumplidos de Kamishibai, de Gisela Caso (ATP).

18:00 hs – Felipe, el Quijote de los Andes, del grupo Trama’s (ATP).

Centro Cultural y de Trabajo Comunitario Villa Dolores

17:00 hs – Una Historia Chiquitita sobre casi todo, con Bartolo y La Nube presenta a Pablo Nieto (ATP).

Lunes 13 de julio

Complejo Cultural Urbano Girardi

16:00 hs – Todo por una Flor, de Trambusto Teatro (+5 años).

Teatro del Sur

17:30 hs – Varieté Circense, con El Mago Piro, El Show de Cacha, Circo Dinamita, Tutuca Lalinaza y Maga Rítmica (ATP).

La Casa del Gnomo – Miraflores

16:30 hs – El Gran Mago Hablop de Horowitz, del grupo La Casa del Gnomo (ATP). Entrada a la gorra. Informes: 3834-376286.

Martes 14 de julio

Teatro del Sur

16:00 hs – En el Jardín de los Sueños, del grupo La Suri (ATP).

18:00 hs – Saltimbanquis, del grupo Do Re Mi.

Jueves 16 de julio

Complejo Cultural Urbano Girardi

16:00 hs – Beso Peludo Pelín Plampludo, de La Rondarueda de Roxana Castro (ATP).

18:00 hs – Cirilo, una aventura desopilante, del grupo Cirilo (ATP).

Más que una cartelera de espectáculos, «Invierno con Circo y Teatro» es una invitación a compartir tiempo de calidad, descubrir el talento de nuestros artistas y convertir las vacaciones de invierno en una experiencia llena de imaginación, juego y encuentros. Una propuesta que reafirma el compromiso de la Capital con el acceso a la cultura, promoviendo espacios donde las infancias puedan disfrutar, aprender y crear recuerdos inolvidables junto a sus familias.