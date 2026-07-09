Durante agosto, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos renueva su propuesta de talleres temporarios con una programación pensada para todas las edades. Teatro, cerámica, música, mindfulness, flexibilidad, artes aplicadas y manualidades forman parte de una agenda que invita a descubrir nuevas habilidades, estimular la creatividad y hacer de los espacios culturales lugares vivos, donde el patrimonio dialoga con las personas a través del aprendizaje y el encuentro.

Las infancias tendrán un lugar protagónico con propuestas que combinan juego, expresión y creatividad. En la Casa de la Cultura (San Martín 533), Brisa Guzmán estará al frente de Luz en escena – Teatro para niños, un espacio que invita a reencontrarse con la voz, el cuerpo y la imaginación a través del teatro como herramienta de expresión y transformación. El taller comenzará el martes 11 de agosto y se dictará los martes y viernes, de 19 a 20.30 horas. Los informes e inscripciones se reciben al 3834-961679.

También en la Casa de la Cultura iniciará Pequeños Alfareros, dictado por Agustina María Belén Barrera. Destinado a niños y niñas de entre 7 y 12 años, propone un acercamiento a las técnicas tradicionales de modelado en cerámica, promoviendo la creatividad y la motricidad fina mientras pone en valor la identidad cultural catamarqueña. Las piezas realizadas por los participantes serán horneadas al finalizar el proceso, convirtiéndose en un recuerdo tangible de la experiencia. El taller comenzará el martes 11 de agosto y se desarrollará los martes de 19 a 20.30 horas. Informes e inscripción al 3834-385872.

Por su parte, CATA (Sarmiento 613) ofrecerá Inglés musical para niños, a cargo de María Luz Ignes y Ariana Nazarena Agüero. Pensado para niños y niñas de entre 5 y 8 años, el taller propone aprender inglés mediante canciones, juegos, dramatizaciones y actividades corporales, favoreciendo la incorporación natural del idioma en un ambiente creativo. Comenzará el sábado 15 de agosto y tendrá lugar los sábados de 18 a 19.30 horas. Informes e inscripción al 3834-243472.

El bienestar también tendrá su espacio dentro de la programación de agosto. Carla María Grignola dictará Flexibilidad – Soltá tensiones y habitá tu cuerpo con más libertad, un taller basado en el movimiento consciente para recuperar movilidad, mejorar la postura, liberar tensiones y prevenir lesiones. Iniciará el martes 11 de agosto y se desarrollará los martes y jueves de 16.30 a 17.30 horas en la Casa de la Cultura. Quienes deseen participar podrán comunicarse al 3814-743869.

En esa misma línea, Natalia Santillán coordinará Mindfulness en la vida diaria, una propuesta vivencial que brindará herramientas sencillas de atención plena para afrontar situaciones de estrés, ansiedad, preocupación o dispersión mental, promoviendo una relación más amable con uno mismo. El taller comenzará el jueves 13 de agosto y se dictará los jueves de 18 a 20 horas en la Casa de la Cultura. Informes e inscripción al 3834-303430.

Para quienes disfrutan de las técnicas artesanales y las manualidades, agosto ofrecerá dos propuestas orientadas a la creación de objetos únicos. María Fernanda Quispe dictará Joyería y decoración con fieltro, donde los participantes aprenderán la técnica del fieltro aguado para elaborar pequeñas piezas que luego se transformarán en joyas y elementos decorativos. Comenzará el lunes 10 de agosto y tendrá lugar los lunes de 19 a 20.30 horas en la Casa de la Cultura. Informes al 3834-693224.

En el mismo espacio, Ruth Alejandra Leguizamón estará al frente de Técnicas de porcelana fría y manualidades, un espacio destinado al público en general en el que se enseñará la elaboración de adornos para tortas, souvenirs, centros de mesa, velas personalizadas y otras creaciones, ofreciendo además herramientas para quienes deseen emprender. El taller iniciará el lunes 10 de agosto y se desarrollará los lunes de 17 a 18.30 horas. Informes e inscripción al 3834-793993.

La programación se completa con Renacer del Arte, una propuesta especialmente destinada a adultos mayores que tendrá lugar en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316). Dictado por Ana Isabel Bustamante, el taller recorrerá distintas técnicas de pintura y manualidades para estimular la memoria, fortalecer la motricidad fina, favorecer la autoestima y generar nuevos vínculos a través de la creación artística. Comenzará el viernes 21 de agosto y se desarrollará los viernes de 17 a 18.30 horas. Informes e inscripción al 3834-503766.

Todos los talleres son arancelados, cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa. Con esta programación, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos reafirma su compromiso de acercar propuestas diversas que invitan a habitar los espacios culturales desde la creatividad, el aprendizaje y el encuentro, haciendo de cada museo y centro cultural un lugar donde el patrimonio también se construye a partir de las experiencias compartidas.