La intendenta Alejandra Benavidez encabezó la conferencia de prensa de presentación de la Fiesta Municipal del Tamal, que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de julio desde las 11 hs en el Estadio Evita de San Antonio, con entrada libre y gratuita.

La presentación se realizó en la Casa de la Cultura y contó con la presencia de la secretaria de Cultura, Turismo, Deportes y Emprendurismo, Clara Figueroa; la directora de Cultura, Viviana Checa; la directora de Turismo, Fernanda Quispe; y el jefe de Turismo, Luis Raúl Rodríguez.

Durante la conferencia, la jefa comunal destacó la gran importancia que tiene esta fiesta para los emprendedores, artesanos y artistas que forman parte de la propuesta, remarcando el acompañamiento del municipio a quienes impulsan la producción local y mantienen vivas las tradiciones gastronómicas del departamento.

En esta edición participarán 20 tamaleros del departamento, quienes concursarán por obtener el galardón al “Tamal más rico”. El certamen contará con importantes premios en efectivo: $200.000 para el primer puesto, $160.000 para el segundo y $100.000 para el tercero.

Además de los tamales, que serán la gran vedette de la jornada, el público podrá disfrutar de una variada propuesta gastronómica, una variada propuesta artística, feria artesanal y emprendedora, en una jornada pensada para compartir en familia y celebrar una de las comidas más representativas de la identidad local.

Desde el municipio también se informó que se brindó un aporte de $200.000 a cada uno de los concursantes, con el objetivo de colaborar en la compra de insumos para su participación en la fiesta.

En un acuerdo entre la organización y los tamaleros se fijó un precio único para la venta, el tamal por unidad tendrá un valor de en $3.000 y la docena costará $30.000. También habrá mesas y sillas dispuestas para el disfrute y comodidad de los asistentes.