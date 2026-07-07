Durante julio, Catamarca invita a recorrer la provincia a través de una agenda de actividades para disfrutar en las vacaciones de invierno. Fiestas populares, eventos culturales, gastronomía y experiencias turísticas forman parte de las propuestas del mes.

El calendario comienza el 9 de julio con la Fiesta del Tamal en Fray Mamerto Esquiú, una celebración que reúne gastronomía regional, concurso al mejor tamal, feria de emprendedores y artesanos, música en vivo y actividades para toda la familia. La cita es a partir de las 11, en el Estadio Evita de San Antonio, con entrada libre y gratuita.

Del 10 al 12 de julio, Andalgalá será sede del Encuentro de Fiat 600 y Autos Antiguos, una propuesta que convocará a aficionados de todo el país para compartir exposiciones y actividades dedicadas al automovilismo clásico.

La agenda continuará el 12 de julio con la Fiesta de la Capia en Santa María, donde la gastronomía, la música y la producción local se combinan para homenajear uno de los sabores más representativos del departamento. La jornada contará con las actuaciones de Pepa Brizuela y Sele Vera, junto a artistas provinciales y locales y un Bingo Millonario.

El 14 de julio, Belén volverá a vestir sus calles de identidad con la XII Marcha de los Ponchos, una caminata que reúne a artesanos, instituciones, vecinos y visitantes para rendir homenaje al poncho y al trabajo de las manos catamarqueñas.

El gran protagonista del mes llegará del 17 al 26 de julio con una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el evento cultural y turístico más importante de Catamarca y uno de los más convocantes del país. Durante diez días, el Predio Ferial Catamarca reunirá a los mejores artesanos, espectáculos musicales, gastronomía regional, diseñadores, productores y emprendedores en una celebración que expresa la identidad y el talento de toda la provincia.

En ese mismo contexto, el 18 de julio, Belén celebrará el Festival Cuna del Poncho, una propuesta que pone en valor la ciudad reconocida como la cuna del poncho catamarqueño, con música y actividades culturales.

Finalmente, el 19 de julio, Tinogasta será escenario de la Fiesta del Adobe, un encuentro que rinde homenaje al patrimonio arquitectónico y cultural de la región a través de espectáculos artísticos, expresiones culturales y propuestas para toda la familia.

Además de las fiestas populares, distintos destinos de la provincia ofrecerán durante las vacaciones de invierno una amplia agenda de experiencias para descubrir Catamarca desde su cultura, su patrimonio y sus paisajes.

En la Capital, la Casa de la Puna ofrecerá durante todos los fines de semana de julio la feria Manos Catamarqueñas, con artesanos, productores, diseñadores, gastronomía regional, talleres de danzas folclóricas y espectáculos para toda la familia. Por su parte, el sitio arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada complementará sus visitas guiadas con talleres, actividades para las infancias, experiencias vinculadas a la gastronomía ancestral y una variada programación cultural, ampliando las alternativas para quienes elijan recorrer la Capital durante el receso invernal.

Durante las vacaciones de invierno, Santa María invita a descubrir el Valle de Yokavil con una variada agenda de propuestas que combinan cultura, gastronomía, naturaleza y aventura. A través de Yokavil Experiencias se podrán realizar los circuitos «Circuito de la Capia», «Mi Pedido al Universo» y «Las Voces que Fundaron el Canto», pensados para conocer la identidad, los sabores y las historias del destino. Además, Enbiciando Turismo Aventura y Santa María Trekking ofrecerán actividades como «Sabores y Aromas del Yokavil», «Paisajes y Patrimonios de Santa María», trekking en los Cerros de Colores, la experiencia «Trekking y Postales con la Luna», además de circuitos de cicloturismo y alquiler de bicicletas para recorrer el departamento. Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse al 381-6566918 (Yokavil Experiencias) o al 381-5745609 (Enbiciando Turismo Aventura / Santa María Trekking-Rapel).

Además de la Fiesta del Adobe, Tinogasta invita a descubrir el destino a través de una agenda de experiencias que se desarrollará durante todo julio, con recorridos por la Ruta del Adobe y la Ruta Histórica del Vino, city tours, propuestas de trekking y actividades de astroturismo, ideales para conocer el patrimonio, los paisajes y los cielos únicos del oeste catamarqueño.

Con una agenda que combina cultura, gastronomía, patrimonio, naturaleza, música y experiencias para todas las edades, Catamarca se consolida como uno de los destinos más atractivos para disfrutar las vacaciones de invierno.