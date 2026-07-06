Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, ordenar los accesos y brindar mayor seguridad y comodidad al público, la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho implementará este año una nueva organización del tránsito y los ingresos al Predio Ferial Catamarca.

El operativo fue planificado de manera conjunta entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, la Secretaría de Seguridad de la Provincia y la Secretaría de Protección Ciudadana de la Capital, e incorpora importantes novedades para esta edición.

Una de las principales modificaciones será la peatonalización del frente del Predio Ferial. Durante los días de la fiesta, la avenida Autonomía de Catamarca permanecerá cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre la rotonda de Punto Giro y la rotonda ubicada frente a la Escuela de Mountain Bike, generando un amplio corredor peatonal para que el ingreso y la salida del público se realicen de manera más segura y ordenada.

Los cortes se implementarán diariamente desde las 12 hasta las 3 de la madrugada. La única excepción será el viernes 17 de julio, jornada inaugural de la fiesta, cuando el corte comenzará a las 9 de la mañana debido al acto oficial de apertura.

Otra de las novedades será la incorporación del Portón 4 como nuevo ingreso al Predio Ferial. Este acceso estará ubicado sobre avenida Padre Sonzini, desde donde se podrá ingresar directamente al Mercado Cultural y conectarse con la caminería central del predio a través de la pérgola, facilitando un desplazamiento más fluido hacia los distintos espacios de la fiesta.

Sobre avenida Padre Sonzini también se concentrarán las paradas del transporte urbano. Durante la Fiesta del Poncho, la Cooperativa San Fernando (101-102-109), prestará servicio de 6 a 23.30 horas, mientras que 25 de Agosto (201-203-108) lo hará de 14 a 23.30 horas. Por su parte, las empresas GM (103-105-202-204-207), El Nene (104) y La Rubí (106) funcionarán de 13.30 a 23.30 horas.

Estacionamientos

Pensando en garantizar una mayor accesibilidad, este año se habilitará el sector exclusivo de estacionamiento para personas con discapacidad sobre Av. Fiesta del Poncho, en el tramo comprendido entre el Portón 2 y la rotonda de Punto Giro. Desde ese lugar, podrán acceder de manera directa al Predio Ferial a través del Portón 2, garantizando un ingreso cómodo y seguro.

Por su parte, las paradas de taxis y remises estarán distribuidas en dos sectores estratégicos para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros. Una funcionará sobre avenida Fiesta del Poncho, entre la intersección con Av. Padre Sonzini y el Portón 2; mientras que la segunda estará ubicada sobre Av. Autonomía de Catamarca, entre la rotonda del Hotel Howard Johnson y la rotonda ubicada frente a la Escuela de Mountain Bike.

Desde la organización se solicita al público asistir con tiempo, respetar la señalización dispuesta en cada sector y seguir las indicaciones del personal de tránsito y seguridad, con el fin de garantizar una circulación ágil y segura durante los diez días de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.