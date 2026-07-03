Ya se puede ver en YouTube el videoclip de la primera canción de autor de la pequeña artista catamarqueña, una obra que celebra las raíces, la cultura y el espíritu de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Con apenas 10 años, Antonella Solohaga continúa dando pasos firmes en su camino artístico y hoy comparte uno de los más importantes de su joven trayectoria: el lanzamiento de «Poncho de mi Catamarca», su primera canción de autor, cuyo videoclip ya está disponible en YouTube.

La obra nace como un homenaje a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el acontecimiento cultural más representativo de Catamarca y un símbolo que reúne la historia, las tradiciones y el orgullo de pertenecer a esta tierra.

Para Antonella, este lanzamiento tiene un significado muy especial. Es la posibilidad de expresar, a través de la música, el profundo amor que siente por su provincia y por una celebración que forma parte de la identidad de todos los catamarqueños.

Para su familia, Antonella «es una pequeña semilla del folclore que viene creciendo con esfuerzo, dedicación y mucho amor por la música», lo cual resume el espíritu con el que la joven artista transita cada escenario.

«Poncho de mi Catamarca» representa además un nuevo desafío en la carrera de la intérprete, que desde hace un año viene construyendo su camino en el folclore con dedicación, esfuerzo y un profundo respeto por las raíces culturales. Aunque disfruta interpretar distintos ritmos tradicionales, el chamamé ocupa un lugar especial entre sus preferencias musicales y forma parte de la identidad artística que comienza a consolidar junto a su banda.

A pesar de su corta edad, Antonella ya ha compartido escenario con destacados artistas. Se presentó junto a Cristian Herrera en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, participó también del Patio del Poncho y de diversos festivales del interior provincial y de provincias vecinas, además de protagonizar un videoclip junto a Ramón Lacube, integrante de Los Kijanos.

El nuevo videoclip contó con la participación del Ballet Takiri y fue realizado por Vibra Audiovisual, con edición musical a cargo del profesor Gabriel López. En las imágenes, Antonella luce además un poncho catamarqueño confeccionado especialmente por el reconocido artesano belicho Los Antonitos, una pieza que refuerza el espíritu identitario de la producción. El rodaje se realizó en las instalaciones del Sindicato de Luz y Fuerza.

Con este lanzamiento, Antonella comparte mucho más que una canción: ofrece una declaración de amor a Catamarca, a su cultura y a la fiesta que cada invierno reúne a miles de personas alrededor del arte, la música y las tradiciones.

«Poncho de mi Catamarca» ya puede disfrutarse a través de YouTube, invitando al público a acompañar este nuevo sueño de una artista que, con sensibilidad, talento y sencillez, comienza a escribir su propia historia dentro del folklore catamarqueño.

Miralo aqui: https://youtu.be/Ai1e2utVU_U?si=Ku4fA-nIu9tJ-5-a