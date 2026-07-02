SE MULTIPLICARÁ POR 10 LA CAPACIDAD DE CONECTIVIDAD

La empresa Catamarca Telecomunicaciones Sapem puso en marcha una obra de reestructuración de cableado con fibra óptica a lo largo de todo el Predio Ferial, que permitirá incrementar diez veces la capacidad de conectividad en el lugar.

Se trata de una de las últimas obras que se implementan de cara a la edición 55º de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho que, además, quedará como infraestructura tecnológica para el funcionamiento del Predio Ferial en adelante.

Las obras ya iniciaron y culminarán la semana próxima, con el tendido de 3.500 metros de cableado de fibra óptica, y la instalación de 18 equipos externos y 16 internos, en los distintos sectores y pabellones, para optimizar la conectividad y mejorar la velocidad y la estabilidad de las comunicaciones, sobre todo en tiempos de mucha afluencia de personas como sucede durante la Fiesta del Poncho.

Esta inversión que realiza el Estado se enmarca en un convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a cargo de Daiana Roldán y Catamarca Telecomunicaciones SAPEM representada por su presidente, Mariano Toledo.

Desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la ministra Roldán valoró este aporte que optimizará la calidad y velocidad de la conectividad en el Predio y que permitirá mejoras palpables a los usuarios y los expositore