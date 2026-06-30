PRESENTARÁ “MÚSICA ARGENTINA” JUNTO AL CHANGO SPASIUK

La cantora y compositora Nadia Larcher regresa a Catamarca para ofrecer su voz y canto en el escenario mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en un espectáculo denominado “Música Argentina” en el que estará acompañada por el acordeonista misionero Chango Spasiuk y el guitarrista chaqueño Marcelo Dellamea. El espectáculo está programado para el sábado 18 de julio, en lo que será la segunda luna del Escenario Mayor de la fiesta.

“Este Poncho se ha transformado en un momento especial en mi vida, porque regreso después de mucho tiempo y, esta vez, acompañada por el Chango Spasiuk. Entiendo que seré la anfitriona para una de las figuras más relevantes de la música litoraleña y con el cual comparto desde hace dos años el proyecto musical titulado ´Música Argentina´», comentó Nadia al tiempo que explicó que esta propuesta artística también suma al guitarrista chaqueño Marcelo Dellamea. De esta forma, los tres artistas fusionan los paisajes sonoros del Litoral y el Noroeste Argentino (NOA) en un formato íntimo.

“Se trata de un momento muy especial de mi carrera en la música, donde estoy componiendo y también rescatando el canto de aquellas expresiones que no tienen voz, como el canto tradicional y andino. En otras palabras, estoy conforme y muy entusiasmada con este presente”, señaló.

Nadia Larcher será protagonista con su canto en la noche del sábado 18 de julio, a través de un proyecto musical que propone un ensamble que reúne composiciones propias, clásicos del folclore y temas populares en un ritual que incluye solos, dúos y canciones.

El proyecto “Música Argentina” tuvo su presentación en el Teatro La Moreno de Bernal (Buenos Aires) y formará parte de la segunda noche de la cartelera oficial de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrollará en esta provincia entre el 17 y el 26 de julio próximo.

“Mi vida y mi camino con la música se afianza y se construye lejos de mi Catamarca, pero mi tierra natal está siempre presente. Soy catamarqueña y en cada escenario en el que dejó mi voz entregó mi idiosincrasia y todo lo vivido en mi niñez. Hoy, el corazón me explota de emoción por cantar en mi casa musical”, sostuvo la talentosa cantautora catamarqueña.

Entradas

Las entradas para las distintas noches del Escenario Mayor y el Poncho Sunset están disponibles en universotickets.com y también de forma presencial en el Cine Teatro Catamarca.

Fotos: Pedro Iglesias Merediz