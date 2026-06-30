El Ministerio de Salud de la provincia entregó mobiliario y equipamiento adquiridos a través del Programa SUMAR+, a las Áreas Programáticas N°2, N°7 y 13°. Catamarca se encuentra por encima de la media nacional en Cobertura Efectiva Básica, alcanzando casi el 40% de la población con cobertura efectiva.

Con el objetivo de fortalecer las condiciones de atención en los centros de salud, brindando mejores herramientas para el desarrollo de las actividades cotidianas y generando espacios más adecuados, tanto para los equipos de salud como para las personas que diariamente concurren a recibir atención, el Ministerio de Salud de la provincia hizo entrega de mobiliario y equipamiento, adquiridos a través del Programa SUMAR+, a las Áreas Programáticas N°2, N°7 y 13°.

Cabe destacar que Catamarca se encuentra por encima de la media nacional en Cobertura Efectiva Básica, alcanzando casi el 40% de la población con cobertura efectiva; estos indicadores muestran avances importantes, pero también plantean el desafío de seguir creciendo.

La búsqueda activa de la población con cobertura pública exclusiva, el seguimiento oportuno de las personas, la calidad del registro y la carga adecuada de las prestaciones son acciones fundamentales para incrementar la Cobertura Efectiva Básica y garantizar que más personas accedan a los controles y cuidados que necesitan.

Durante la entrega, el director del Área Programática N° 2, Dr. Dardo Soria, resaltó que “gracias al compromiso de nuestro equipo, al compromiso y al trabajo conjunto y articulado hoy vemos los resultados, todo el mobiliario y el equipamiento, que van a ser repartidos en los distintos CAPS del Área y son de gran ayuda”.

Por su parte, la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, destacó que “estamos entregando insumos y equipamiento que es el reflejo del trabajo que cada uno hace en cada Área que forma parte este sistema de salud; todo el trabajo en equipo, hace que hoy tengamos la dicha de verlo reflejado en esta entrega”. Asimismo, Carrizo invitó a que “sigan sumando con los registros, porque eso va de la mano con la calidad de atención a nuestros pacientes y la comunidad”.

Para finalizar hizo hincapié en que la gestión para que el aire acondicionado del Hospital Dr. Dermidio Herrera vuelva a funcionar “es el resultado de trabajo en equipo, con el Gobernador y el Ministro de Economía y Obras Públicas”.

En esta oportunidad, el Área Programática Nº2 recibió sillas, armarios, equipos de aire acondicionado, ventiladores y heladeras destinados al Hospital “Dr. Dermidio Herrera” de Villa Dolores, Caps El Portezuelo, Hospital de Piedra Blanca, Caps La Carrera, Caps La Tercena, Caps Las Esquinas, Caps Las Tejas y Caps Sumalao.

Por otra parte, el Área Programática Nº7 recibió equipamiento informático destinado al Hospital de Icaño, al igual que el Área Programática Nº13 para los centros de salud de Tapso y El Alto.