La compañía teatral independiente «La Catucha» volverá a poner en escena “Las D’Enfrente”, la reconocida comedia costumbrista de Federico Mertens, está noche (jueves 25 de junio) a las 22 horas en el Complejo Cultural Urbano Girardi, de la ciudad Capital.

La obra, que tuvo una destacada respuesta del público en temporadas anteriores, se despide del público luego de haber realizado funciones con salas colmadas tanto en la Capital como en el interior de la provincia.

“Las D’Enfrente” es una comedia para toda la familia que retrata, con humor y situaciones disparatadas, las relaciones entre vecinos y las apariencias sociales. La historia gira en torno a una familia que vive pendiente de lo que ocurre en la casa de las vecinas de enfrente y que, en su afán de imitarlas y compararse constantemente, termina involucrada en una serie de enredos tan absurdos como divertidos.

Con personajes entrañables y situaciones cotidianas que siguen vigentes a pesar del paso del tiempo, la obra se convirtió en uno de los clásicos del teatro costumbrista argentino, y mantiene intacta su capacidad para hacer reír a públicos de todas las edades.

El elenco está integrado por Liliana Murer, Jesús Carrizo, Mariana Ventricce, Ana Laura Peñaloza, Ariel Molina, Mariana Guillén, Luis Miguel Rodríguez y Natalia Burgos. La asistencia de dirección está a cargo de Elena Peil y en la general Miguel Ángel Rodríguez.

Las entradas anticipadas tienen un valor promocional de $15.000 y pueden reservarse al teléfono 383-4559567. También se encuentran a la venta en el hall del Teatro Girardi a partir de las 19 horas.