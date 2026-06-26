Efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo) secuestraron 272 gramos de marihuana, comprimidos de un ansiolítico y un teléfono celular durante un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 60, en inmediaciones de la localidad de Casa de Piedra, departamento La Paz.

El procedimiento se concretó mientras los policías desarrollaban tareas preventivas y quedó bajo intervención del Juzgado Federal.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta conducida por un hombre mayor de edad que realizaba un viaje particular. Durante la inspección también controlaron a un joven de 25 años que viajaba como acompañante.

Al revisar sus pertenencias, los efectivos encontraron un teléfono celular, dos comprimidos de Midazolam de 15 miligramos, un cigarrillo de armado casero parcialmente consumido y un envoltorio plástico con una sustancia herbácea. Posteriormente, la sustancia fue sometida a la prueba de campo correspondiente, que arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 272 gramos.

Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición del Juzgado Federal interviniente, que impartió las directivas para la continuidad de las actuaciones judiciales.