La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, recorrió una vez más el avance de la importante obra de infraestructura que se ejecuta en el barrio 140 Viviendas, con el objetivo de supervisar el desarrollo de los trabajos y dialogar con los responsables de la empresa encargada de la ejecución. La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Obras Públicas, Edgardo Acevedo.

La intervención contempla la construcción de aproximadamente 9.600 metros cuadrados de veredas de hormigón con terminación antideslizante y cerca de 5 kilómetros lineales de cordones cuneta, además de la ejecución de badenes en bocacalles y cruces donde sean necesarios. También se realizan tareas de limpieza y nivelación del terreno para optimizar la circulación peatonal y vehicular, al tiempo que se mejora el escurrimiento de las aguas pluviales.

Durante la recorrida, Susana Zenteno destacó la importancia de esta obra para las familias del sector y el permanente acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

“Cada avance que vemos en esta obra significa una mejora concreta para nuestros vecinos. Estamos hablando de infraestructura que brinda mayor seguridad, accesibilidad y una mejor calidad de vida para cientos de familias que esperaban estas obras desde hace mucho tiempo”, expresó.

Asimismo, remarcó que el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia continúa generando respuestas concretas para la comunidad.

“Cuando trabajamos de manera conjunta, los resultados llegan. Esta obra refleja el compromiso compartido entre el Gobierno Provincial y el Municipio para seguir transformando Valle Viejo con más infraestructura, mejores servicios y obras que impactan directamente en la vida cotidiana de la gente”, afirmó.

La obra representa una mejora integral para el barrio 140 Viviendas, fortaleciendo la infraestructura urbana, optimizando la transitabilidad y garantizando un mejor sistema de escurrimiento de aguas de lluvia, en el marco de un trabajo coordinado entre el Municipio de Valle Viejo y el Gobierno de la Provincia de Catamarca.