El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibió oficialmente al embajador extraordinario y plenipotenciario de Panamá en Argentina, José Luis Correa Esquivel, quien se encuentra de visita en la provincia cumpliendo con una agenda de diversas actividades institucionales.

Durante el encuentro protocolar, Saadi le entregó al diplomático el decreto municipal que lo declara formalmente visitante ilustre, en un acto que busca estrechar los lazos culturales y promover la cooperación bilateral entre la ciudad y el país centroamericano. Acompañaron al embajador la agregada comercial de la embajada, Christina Brostella, y el secretario de Gabinete y Modernización municipal, Mariano Rosales.

Al concluir la reunión, Correa Esquivel destacó la calidez de la recepción y el fuerte carácter institucional de su comitiva señalando: “Estamos en una gira para conocer la provincia. ayer estuvimos con don Raúl, el señor gobernador, y hoy queríamos, obviamente, visitar al jefe de la ciudad, que nos ha recibido con mucho cariño, en una excelente reunión”.

El embajador subrayó además las grandes oportunidades de vinculación comercial entre Catamarca y Panamá, remarcando el impacto estratégico que posee la conectividad aérea actual: “Hay muchas cosas que podemos intercambiar. Ahora, como sabes, la aerolínea Copa ya tiene un vuelo de tres veces por semana acá, y eso va a permitir más acercamiento entre nuestras comunidades y entre nuestras ciudades”.

En este sentido, el diplomático agregó que los vuelos, actualmente operativos, facilitarán la planificación de futuras misiones comerciales y propuso formalmente organizar una visita del intendente a Panamá: “Le dije al señor intendente que tenemos que organizar una visita de él a Panamá, porque no la conoce todavía… vamos a aprovechar y organizar un viaje para poderle corresponder con el mismo cariño como nos han atendido ustedes acá”.

Finalmente, expresó su profunda gratitud por la distinción municipal recibida: “Me llevé una sorpresa cuando me entregó el decreto que me designa [visitante] ilustre de esta ciudad, cosa que voy a enmarcar y voy a llevar siempre como uno de los mejores recuerdos de mi vivencia en la Argentina”.

Desde el Municipio de la Capital indicaron que tanto la visita como el reconocimiento oficial buscan profundizar los vínculos diplomáticos, culturales y comerciales a largo plazo. bajo este lineamiento de gestión, los equipos técnicos de la ciudad trabajarán en el diseño de iniciativas conjuntas que aprovechen de manera integral la nueva conectividad aérea para fortalecer el desarrollo productivo, el turismo receptivo y la promoción mutua de ambos destinos.