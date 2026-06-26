El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Educación y Trabajo, junto a la Universidad Nacional de Catamarca, concretó la entrega de diplomas universitarios a 93 artesanos de comunidades originarias de los departamentos Belén y Santa María, quienes egresaron de la Diplomatura en Tejido en Telar.

La propuesta fue implementada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca y el Ministerio de Educación y Trabajo, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones, consolidando un proceso de formación en territorio que reconoce, valora y proyecta los saberes textiles tradicionales de Catamarca.

El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel; el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias, José Adolfo Agüero; el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Eduardo de la Orden; además de autoridades provinciales, universitarias, municipales, equipos técnicos, docentes, familias y artesanos.

Durante la ceremonia, se destacó que la diplomatura fortalece la artesanía textil tradicional, promueve la transmisión del legado ancestral y permite que los saberes populares sean reconocidos desde el ámbito académico, propiciando el encuentro entre los conocimientos comunitarios y los saberes universitarios.

La entrega de estos diplomas representa mucho más que la finalización de una instancia formativa: constituye el reconocimiento formal de saberes que forman parte de la identidad, la historia y la memoria viva de las comunidades catamarqueñas. A su vez, reafirma el compromiso de continuar acompañando a quienes sostienen con sus manos y sus conocimientos una de las expresiones más valiosas del patrimonio cultural provincial.

La diplomatura forma parte de un proceso más amplio de fortalecimiento de la Ruta del Telar, una política pública que une formación, identidad, cultura, trabajo y desarrollo local. En sus dos primeras cohortes, esta propuesta se desarrolló en el marco del Programa de Formación Profesional de la Ruta del Telar, acompañado por UNESCO, el Consejo Federal de Inversiones y Alwaleed Philanthropies, promoviendo la transmisión de saberes tradicionales, el turismo cultural y nuevas oportunidades para las comunidades artesanas.

Además, durante el acto se otorgaron menciones especiales a artesanos que se destacaron en la elaboración de productos textiles artesanales, reconociendo distintas técnicas, diseños, procesos creativos y formas de preservar el patrimonio textil de Catamarca.

Con esta nueva cohorte, el Gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Catamarca continúan consolidando un camino de trabajo conjunto que reconoce el valor de los saberes textiles, fortalece el patrimonio cultural y proyecta nuevas oportunidades para los artesanos de la provincia.