En la tarde del miércoles 24 de junio, la comunidad parroquial de San Juan Bautista, en la ciudad de Tinogasta, celebró a su santo patrono, en la Solemnidad de su Nacimiento.

Los actos litúrgicos marcaron el cierre de las festividades desarrolladas bajo el lema “Fe que nos une, tradición que nos identifica, devoción que nos fortalece”, en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

Durante la jornada se llevó a cabo el tradicional encuentro de las imágenes de San Pedro, proveniente de Fiambalá, y San Juan Bautista.

Y a primeras horas de la tarde, se inició la Solemne Procesión desde la rotonda Pbro. Julio A. Niñoles hasta el templo parroquial, en cuyo atrio se celebró la Santa Misa presidida por el padre Ángel Nieva, y concelebrada por el párroco anfitrión, padre Gustavo Flores; el vicario parroquial, padre Dardo Olivera; el párroco de San Francisco de Asís, en Andalgalá, padre Carlos Robledo; y el administrador parroquial de Nuestra Señora de Fátima, en Fiambalá, padre Javier Cisternas.

Participaron autoridades municipales, devotos y peregrinos que llegaron de las distintas comunidades de la zona con las imágenes de sus respectivos patronos.

En la oportunidad, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno a Catamarca, y se concretó la ceremonia de arriamiento de la Bandera, cerrando las fiestas patronales con un chocolate.