La Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad, de forma conjunta con la Administración de Atención Primaria e Integral a Niños, Niñas y Adolescentes de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, concretó la firma de un convenio marco de cooperación con la Escuela de Psicología Social “Construyendo Alternativas”.

Este acuerdo interinstitucional tiene como propósito central promover acciones coordinadas que garanticen el cuidado, el acompañamiento y el efectivo cumplimiento de los derechos de las infancias y adolescencias de la Capital.

El documento establece un marco de colaboración mutua para el desarrollo de actividades comunitarias y pedagógicas compartidas, entre las que se destacan el dictado de charlas preventivas, intervenciones grupales en territorio, capacitaciones técnicas y la prestación de asistencia y atención focalizada.

Las tareas específicas de abordaje se planifican a corto plazo mediante actas complementarias, programas o proyectos específicos que fijarán los objetivos, cronogramas de ejecución, responsables directos, recursos logísticos necesarios y las respectivas modalidades de evaluación.

Entre las áreas priorizadas por ambas instituciones figuran la prevención de la violencia, la promoción de derechos ciudadanos, el fortalecimiento de las redes comunitarias barriales, el abordaje psicosocial integral de los menores, la formación de recursos humanos y la generación de espacios de participación y escucha activa.

Esta estratégica alianza permitirá consolidar el trabajo articulado en favor de las familias vulnerables a partir de acciones conjuntas de prevención y contención, buscando sumar herramientas y conocimientos técnicos que permitan acompañar de manera cercana las necesidades de la población infanto-juvenil y generando respuestas oportunas en cada territorio.

Según lo estipulado en el acuerdo, la administración municipal se compromete a facilitar los espacios institucionales adecuados para el desarrollo de las actividades, además de articular lazos operacionales con organismos gubernamentales y no gubernamentales que favorezcan la inclusión de los jóvenes en las propuestas.

Por su parte, la Escuela de Psicología Social aportará recursos humanos calificados y profesionales en formación, desarrollará dispositivos grupales, talleres de sensibilización y participará activamente en las campañas de concientización comunitaria.

Las autoridades municipales señalaron que la modalidad operativa de este convenio permitirá adaptar con rapidez las intervenciones a las demandas locales, evaluando periódicamente los resultados para optimizar las respuestas del Estado.

La iniciativa apunta, además, a consolidar una sólida red territorial que potencie la prevención y la atención temprana frente a situaciones de riesgo social, representando un paso adelante en la política pública municipal orientada a generar entornos protectores, seguros y participativos para las futuras generaciones de la ciudad.