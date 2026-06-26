Con el propósito de brindar nuevos conocimientos y herramientas a brigadistas y bomberos del interior, se desarrolló en el departamento Andalgalá, una capacitación sobre Medios Aéreos y Director de Tiro, organizada por la Dirección de Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales, de la Secretaría de Seguridad y la colaboración del municipio de Andalgalá y la Federación de Bomberos Voluntarios.

La capacitación, destinada a fortalecer las capacidades del personal dedicado al combate de incendios forestales, fue dictada por Ezequiel Berón, integrante de la Brigada Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Durante las jornadas, se abordaron contenidos teóricos relacionados con las características y capacidades operativas de los aviones y helicópteros utilizados en el combate de incendios forestales. Asimismo, se trabajó sobre las medidas de seguridad necesarias para el embarque y desembarque del personal, protocolos de actuación y funciones específicas del Director de Tiro en la coordinación de operaciones aéreas.

Instancia práctica

Además, la capacitación incluyó, una importante instancia práctica, en la cual los participantes realizaron vuelos de instrucción y ejercicios de dirección de tiro con avión y helicóptero, permitiendo aplicar en terreno los conocimientos adquiridos durante la etapa teórica.

Desde la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales destacaron la importancia de continuar generando espacios de formación y actualización permanente, fundamentales para optimizar el trabajo en el manejo del fuego y la protección de los recursos naturales