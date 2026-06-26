El número de víctimas fue confirmado por el gobierno; comenzó la llegada de la asistencia humanitaria ofrecida por EE.UU. y otros países; el balance no oficial de personas buscadas es de 50.000.

Casi 48 horas después de los dos potentes terremotos consecutivos que sacudieron el miércoles Venezuela, ya son 589 los muertos y 2980 los heridos, mientras todavía cientos de personas permanecen atrapadas entre los escombros.

La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, confirmó el nuevo número en la mañana de este viernes; hizo el anuncio rodeada de funcionarios y de oficiales militares, mientras daba la bienvenida a equipos de rescatistas que llegaban de todo el mundo. El estado de La Guaira fue el más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 .

En ciudades de todo el norte de Venezuela, los vecinos se ayudaban mutuamente a excavar entre los escombros para buscar a sus seres queridos. Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas y con frenéticos esfuerzos de rescate en curso.

En el sitio web no oficial Desaparecidos Terremoto Venezuela se reportaron para las 10 de este viernes alrededor de 50.000 personas no localizadas, mientras que más de 7800 ya fueron ubicadas.

La Organización Internacional para las Migraciones dijo que hasta 6,76 millones de personas en Venezuela podrían verse afectadas por los sismos, unos 2dos millones solo en Caracas. Loyce Pace, directora regional de la Cruz Roja Internacional para las Américas, afirmó que “la gente todavía está aterrorizada de volver a entrar a lo que eran sus hogares”.

Los heridos eran rescatados cubiertos de polvo y sangre, y entre ellos había muchos niños. La televisión estatal venezolana mostró imágenes dramáticas de rescates, incluido el de una mujer que quedó atrapada bajo una losa de cemento, con solo un pie descalzo asomando, antes de que los rescatistas la sacaran con vida. Sin embargo, al principio apenas se vieron equipos de búsqueda gubernamentales fuera de la capital, Caracas.