



Con una amplia participación de actores locales, se llevó a cabo en Aconquija la primera jornada de trabajo para el desarrollo del Corredor Turístico Cumbre de Narváez. Del encuentro formaron parte prestadores de servicios turísticos, artesanos, estudiantes y vecinos de las localidades de Buenavista, El Alamito, El Lindero, Alto de las Juntas, La Aguadita, Río Potrero, Yunka Suma, Las Rosas y Alumbrera.

La actividad se llevó a cabo el miércoles 24 de junio, a las 14 horas, en el Nodo Tecnológico Aconquija, como parte de las acciones preparatorias para la puesta en marcha de este corredor turístico estratégico para la provincia.

Durante el encuentro, el senador de Andalgalá, Horacio Gutiérrez, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Aconquija, Maximiliano Perea, destacaron que la puesta en valor del Corredor Cumbre de Narváez, junto con la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 1, impulsará el desarrollo de la economía regional. Asimismo, remarcaron que la concreción de esta iniciativa requiere de una articulación sostenida entre los sectores público, privado, académico y comunitario.

Previamente, durante la mañana, estudiantes de la Tecnicatura en Turismo del Instituto de Estudios Superiores Juan Manuel Chavarría, quienes participan en el proyecto a través de sus Prácticas Profesionalizantes Supervisadas, junto al equipo técnico de la Dirección Provincial de Desarrollo y Oferta Turística, mantuvieron reuniones con las áreas de Turismo y Cultura del municipio con el objetivo de relevar información y conocer en profundidad la oferta turística local.

Los talleres comunitarios tienen como propósito fomentar la participación activa de prestadores de servicios, estudiantes de carreras afines y de la comunidad en general en el diseño de una propuesta turística integrada para la región.

Esta iniciativa busca consolidar al Corredor Turístico Cumbre de Narváez como un eje estratégico para el desarrollo turístico provincial, promoviendo la articulación entre organismos públicos, actores privados, instituciones académicas y comunidades locales. De este modo, se impulsa un modelo de desarrollo turístico sostenible que contribuya al fortalecimiento territorial y a la mejora de la calidad de vida de las comunidades de Los Varela y Aconquija.