La Secretaría de Seguridad y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia acordaron las medidas de seguridad, control y prevención para la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La reunión se llevó a cabo en el Predio Ferial Catamarca, con la participación de todas las áreas involucradas en la organización del evento.

Encabezaron el encuentro, el Secretario de Seguridad, Gastón Venturini; la Ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán; el Jefe de Policía, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera; el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Omar Gustavo Seiler; el Inspector General de Policía, Crio. Gral. Sebastián Eduardo Carrizo; el Jefe del Departamento Operaciones Policiales, Crio. My. Diego Ance; el Crio. Insp. Lic. Diego Arévalo Torregrosa; el Intendente del Predio Ferial, Fernando Boneu; y la Secretaria de Protección Ciudadana de la Municipalidad de la Capital, Mariela Romero.

Coordinación interinstitucional

Durante la reunión, se definieron los lineamientos para los próximos operativos, con el objetivo de prevenir incidentes y resguardar a las personas que asistirán al Predio Ferial y sus alrededores durante los 10 días de la realización de la Fiesta del Poncho.

Se acordó trabajar bajo el cumplimiento de las normativas legales vigentes y con un esquema de trabajo mancomunado entre Policía de la Provincia, organismos de control, Municipio y responsables del Predio.

Asimismo, las autoridades remarcaron la importancia de sostener canales permanentes de diálogo y cooperación con los responsables de locales, comerciantes y emprendedores que formarán parte de la fiesta cultural y artística más importante de los catamarqueños La meta es garantizar el normal desarrollo de todas las actividades previstas, preservando la seguridad y el orden en el predio y zonas aledañas.