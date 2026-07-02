Raúl Jalil recorrió este jueves el Predio Ferial Catamarca para supervisar las obras que se realizaron y el armado de los distintos espacios que tendrá la edición 55º de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se celebrará del 17 al 26 de julio.

Fue recibido por la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán junto a las secretarias de Gestión Turística, Evangelina Quarín y de Gestión Cultural, Laura Maubecín, quienes lo acompañaron a recorrer la Fábrica de Alfombras y su lavadero, el salón mayor donde se realiza el festival, el Mercado Cultural con su nuevo acceso peatonal desde avenida Padre Sonzini y los distintos pabellones de exposición.

Ya restan dos semanas para el inicio de la fiesta y se ultiman detalles de una serie de obras realizadas desde el Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, junto al personal del Predio Ferial que incluyeron nuevas baterías de baños en el sector de El Patio, ampliación e incremento de sanitarios en baños del Mercado Cultural y en los de la caminería central. Una novedad es que se incorporaron cambiadores para bebés en los núcleos sanitarios, dando respuesta a una demanda que habían manifestado los visitantes el año pasado. Con estas obras, se duplica la capacidad de los sanitarios del Predio Ferial.

También se abrió un nuevo acceso peatonal por avenida Padre Sonzini -donde se ubicarán las paradas de colectivos- que conecta directamente con el Mercado Cultural; y se realizaron mejoras en la caminería central.

Hubo acondicionamiento y renovación de pintura en todos los pabellones y mejoras y ampliación del playón del sector comercial.

En El Patio también se ampliaron caminerías y sectores para armado de escenario y en el salón mayor se incorporaron guardarropas y balcones laterales que permiten más capacidad para los espectadores.

Se suman 50 bancos para generar nuevas áreas de descanso y 8 cámaras -con el aporte de la Municipalidad de la Capital- para contar con nuevos puntos de monitoreo de la seguridad de todo el lugar.

A nivel infraestructura tecnológica, y con el trabajo y la inversión de Catamarca Telecomunicaciones, se sumaron 3.500 metros de cableado de fibra óptica para mejorar la calidad y estabilidad de las comunicaciones y conectividad.

Fuente: Datamarca