Cada 15 de junio se celebra el «Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a personas adultas y mayores”, con el objetivo de visibilizar y prevenir el abuso y maltrato en la vejez.

En este marco, el Programa Adulto Mayor realizó entrega de certificados a las 28 personas que finalizaron la capacitación Cuidados Básicos de Personas Adultas Mayores, Resolución Ministerial 1549/2025, segunda corte.

Durante la entrega, la referente del Programa Adulto Mayor, Mgter. María Elena Medina, se dirigió a los presentes y expresó que “son un nuevo eslabón en el equipo de Salud cuidando a nuestros adultos mayores”.

Por su parte, la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, felicitó a quienes se capacitaron y dijo que “debemos cuidarnos entre nosotros y cuidar a quienes en algún momento nos han cuidado. Esta instancia de capacitación que articulamos entre diferentes instituciones sirve para mejorar la calidad y el tipo de atención que brindamos a nuestra comunidad”.

Acompañaron a la Ministra de Salud, el secretario general de ATSA, Leonardo Burgos, las secretarias de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Dra. Silvia Bustos, de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos, de Planificación y Gestión en Salud, Dra. Daniela Ayala, y la directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Dra. Leila Quiroga.