El Presidente se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza y adelantó que trabaja junto a los equipos de Economía y Desregulación en un proyecto para modificar el funcionamiento del BCRA.

Un grupo de diputados y senadores de La Libertad Avanza se reunió con el presidente Javier Milei, quien marcó los proyectos que pretende impulsar el oficialismo en el Congreso de la Nación.

En ese marco, el mandatario anunció ante los legisladores que trabaja con equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en una propuesta para modificar la Carta Orgánica del BCRA.

La reunión fue convocada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con ese objetivo legislativo. Allí también definió los próximos tres grandes proyectos del oficialismo y presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión. Además, agradeció a diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno nacional.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Fuentes oficiales comentaron a Infobae que la modificación que está elaborando Milei junto al equipo de Federico Sturzenegger tiene basamentos similares a los que el Presidente indicó en un discurso realizado la semana pasada en la Fundación Faro.

Allí se sostuvo que “el Banco Central nació de una estafa” y que, a lo largo de su historia, ha sido utilizado como herramienta de rescate para sectores poderosos y para financiar al Estado, lo que derivó en una inflación crónica y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El mandatario criticó que la carta orgánica actual permite que el Banco Central emita dinero “por cualquier motivo”, y que reformas recientes, como la impulsada por Mercedes Marcó del Pont, transformaron a la institución en un “instrumento de política económica” con “cinco objetivos”, lo que considera inviable: “Casi que si uno lee la Carta Orgánica actual, por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper”.

Su propuesta consiste en volver al espíritu original de la carta, donde el artículo 3 establecía que la “misión fundamental del Banco Central de la República Argentina [era] defender el valor de la moneda”. Milei subraya que esa función se perdió, y como resultado “le sacamos 13 ceros a la moneda, le podríamos sacar tres más”. Además, enfatizó la necesidad de restringir severamente la capacidad del Banco Central para emitir dinero y limitar su rol exclusivamente a la preservación del valor de la moneda argentina.

En el oficialismo vinculan la reforma de la carta orgánica con un marco más general de reducción del intervencionismo estatal y la devolución de poder a la sociedad: “En otras palabras, le estamos devolviendo a la sociedad un poder arrebatado mediante la coerción estatal”.

Las prioridades legislativas del oficialismo

Durante la apertura del encuentro, Karina Milei señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

En el encuentro también participaron el jefe de Gabinete Diego Santilli; el vocero presidencial Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem; y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich.

A ellos se sumaron el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo Ariel Ferrentino.