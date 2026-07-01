El juez de Garantías Marcelo Sago pidió el desafuero del diputado Javier Galán en la causa por amenazas y peculado de servicio que le inició Iván Luna Avellaneda.

En el marco del artículo 20 del Código Procesal Penal, el Juez de Garantías de 4ta Nominación envió este miércoles a la Presidencia de la Cámara de Diputados el pedido de desafuero de José Javier Galán (MID) a los fines de su sometimiento a proceso penal por la investigación de los presuntos delitos enmarcados en la causa 436/26 sobre investigación jurisdiccional por denuncia de amenazas agravadas por el uso de armas y peculado de trabajos o servicios, realizada por Iván Ernesto Luna Avellaneda.

El Dr. Marcelo Sago, hace lugar a la solicitud elevada por el Fiscal de Instrucción Nº 4, Dr. Ricardo Córdoba Andreatta. Asimismo, se informa que continúan tramitándose otras tres denuncias en contra del legislador que se encuentran actualmente en dicho juzgado.

El hecho:

Luna Avellaneda denunció que fue increpado por Galán y que, mientras gesticulaba con un cuchillo en la mano, le pidió que se prestara para declarar en contra de Solohaga. Además, el hombre denunció que pese a ser empleado legislativo, estaba afectado a cumplir funciones en el Corralón San Javier, empresa privada del diputado Galán.