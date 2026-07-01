El funcionario Dalmacio Mera, responsable de la Defensoría del Pueblo de Catamarca, dejó de cumplir con sus obligaciones y abandonó sus funciones de manera injustificada?. Canceló reuniones programadas con vecinos y autoridades, alegando que tenía otros compromisos más importantes que le impedían poder concretarlas.

Pero la verdad salió a la luz: no estaba en ninguna reunión de trabajo. Viajó primero a Córdoba y luego hasta Bogotá, para hacer transbordó a Miami donde se encuentra junto a su familia y seria protagonista del partido del Mundial de 16avos que le toca a la Selección Argentina este viernes.

Esto es un abandono de cargo manifiesto comentarón desde la oposición: «Se alejó de su puesto, dejó tareas pendientes y engañó a la gente que espera soluciones, todo por ir a un evento deportivo». «No se puede descuidar la función pública ni los derechos de los ciudadanos por motivos personales». Reflexionaron desde la oposición-

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