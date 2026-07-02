La Dirección Provincial de Vialidad informó una actualización sobre estado de las rutas provinciales en Catamarca, en la que se confirmó la habilitación del tránsito en el camino a El Rodeo, mientras que persisten restricciones en distintos puntos del interior provincial debido a las condiciones climáticas.

Según el parte emitido a las 13, quedó habilitada la circulación sobre la Ruta Provincial Nº 4, en el tramo que conecta con El Rodeo. No obstante, el organismo solicitó a los conductores circular con precaución debido a la persistencia de bajas temperaturas y la presencia de sectores con lloviznas.

la situación más compleja se registra en el departamento Pomán, donde la Ruta Provincial Nº 14, en el tramo Pomán – Altos de la Cruz, que conecta la localidad de Concepción con ese departamento, permanece intransitable por la presencia de nieve sobre la calzada y densa niebla.

En tanto, la Ruta Provincial Nº 1, en el tramo Loma Larga – Las Chacritas, se encuentra transitable con extrema precaución debido a la presencia de nieve y bancos de niebla que reducen la visibilidad.

Por su parte, la Ruta Provincial Nº 25, que conecta las localidades de Pomán, Colana, Mutquín y Rincón, permanece habilitada, aunque se recomienda circular con precaución por niebla y llovizna leve.

Vialidad Provincial reiteró la recomendación de extremar las medidas de seguridad al circular, respetar la señalización vial y atender las indicaciones del personal apostado en las distintas rutas afectadas por el temporal.