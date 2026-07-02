El Teatro del Sur fue escenario de una nueva Ronda de Capitalización del programa municipal Aprender a Emprender, iniciativa desarrollada por Junior Achievement Argentina junto a la Municipalidad Capital.

El programa se ejecuta a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, con el objetivo de fortalecer el espíritu emprendedor en estudiantes de escuelas secundarias.

Durante la jornada, alumnos de distintos establecimientos educativos de la Capital y del interior provincial presentaron los prototipos de sus emprendimientos ante potenciales inversores, empresarios, mentores y familiares, en busca del financiamiento necesario para continuar desarrollando sus proyectos.

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó que esta fue la tercera Ronda de Capitalización del año y remarcó el crecimiento del programa en la provincia.

“Este año participan 14 cursos, la mayoría de San Fernando del Valle de Catamarca, aunque también se sumaron escuelas de Belén, Huillapima, Andalgalá y otras localidades. Hoy los estudiantes presentan proyectos que fueron validados durante todo el proceso de formación y buscan el apoyo de inversores para seguir creciendo”, expresó.

La funcionaria también resaltó el trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer el ecosistema emprendedor local. “Desde la Secretaría realizamos un importante trabajo para convocar a empresarios e inversores que acompañen esta instancia, además de contar con mentores que guiaron a los estudiantes durante todo el proceso de elaboración de sus emprendimientos”, señaló.

“Aprender a trabajar en equipo”

Por su parte, la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Marqueza Blanco, puso en valor el aprendizaje que genera el programa en los jóvenes.

“Aprenden a trabajar en equipo, a organizarse, a tomar decisiones y a transformar una idea en un proyecto concreto. También quiero reconocer el compromiso de los docentes que aceptan este desafío y se capacitan para llevar estas experiencias al aula. El año pasado un proyecto de la Capital llegó a la instancia nacional, por lo que sabemos que todo es posible”, afirmó.

Escuelas participantes

Entre las escuelas que participaron del evento, figuran Colegio Privado del Carmen y San José, Escuela Provincial de Educación Técnica n°8 (Saujil), Epet 4 Dr.Federico Schickendantz (Andalgalá), Escuela Secundaria Nº45 Pte. Sarmiento (Huillapima-Capayán), EPET N°7 José Alsina Alcobert, Escuela Secundaria Municipal Miguel Cané, Escuela Secundaria Municipal Gustavo Gabriel Levene, Colegio Privado Enrique Hood, Escuela Municipal N°1 Fray Mamerto Esquiú, Escuela Provincial de Educación Técnica n°2 (Belén) y Escuela de Educación Secundaria N°93.

Ideas que nacen en las aulas

Entre los proyectos presentados estuvo el desarrollado por estudiantes de 5to. año de la Escuela Gustavo Gabriel Levene, quienes elaboraron un eucalipto artesanal, pensado para aliviar la congestión, la tos y los dolores musculares. Zaira y Bautista Romero contaron que la iniciativa surgió luego de analizar diferentes alternativas de negocio y detectar una oportunidad de mercado.

El producto es elaborado de manera completamente artesanal mediante la recolección de hojas de eucalipto, su procesamiento y la combinación con aceite y cera de abeja. “Fue una experiencia muy enriquecedora porque nos permitió trabajar en equipo, aprender cómo funciona un emprendimiento y prepararnos para el futuro”, destacaron.

Otro de los emprendimientos fue “Sembrando Papeles”, creado por estudiantes de séptimo año de la EPET N° 7, quienes desarrollaron individuales reutilizables y descartables elaborados a partir del reciclado de papel recuperado de distintas instituciones.

Valentín Arias explicó que el proyecto nació a partir de la preocupación por la cantidad de residuos que se generan diariamente. “Vimos que ese papel podía convertirse en una oportunidad económica y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del ambiente. Hoy estamos en una etapa piloto y seguimos pensando en nuevos productos para ampliar el emprendimiento”, comentó.

Compromiso estudiantil

La docente Elizabeth Arroyo destacó el compromiso de los estudiantes durante todo el proceso. “Ellos cuentan con una formación en gestión y proyectos emprendedores durante toda la secundaria técnica, pero lo más importante fue el compromiso que demostraron para llevar adelante la iniciativa, incluso trabajando fuera del horario escolar para llegar a esta instancia”, señaló.

La Ronda de Capitalización representa una de las etapas más importantes del programa Aprender a Emprender, ya que permite a los estudiantes vivir una experiencia real de presentación de proyectos ante potenciales inversores, fortaleciendo competencias como la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la innovación y la planificación, al tiempo que consolida el ecosistema emprendedor que la Municipalidad de la Capital impulsa junto a diversas instituciones.

Fuente: Datamarca